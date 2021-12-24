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參觀半導體封測廠 林智堅：持續為產業發聲

中央社 / 新竹市24日電

新竹市長林智堅今天拜訪力成科技，了解台灣半導體與世界競爭的關鍵，以及企業用電、土地、人才需求，盼新竹縣市合併升格，地方政府可以持續為產業發聲。

新竹市政府發新聞稿指出，林智堅為了解產業需求，陸續拜訪多間科技公司，今天在力成科技董事長蔡篤恭、執行長謝永達帶領下，參觀力成科技的半導體封測製程。

林智堅在新聞稿中表示，近期他走訪企業，聆聽產業心聲與需求，過去因新竹縣市分治，企業投資上面臨土地困難，另在交通花費太多生活成本，因此，向中央提出規劃輕軌，唯有新竹縣市合併升格才能解決交通問題。

林智堅說，擔任新竹市長7年來，投入很多心力在改造城市，讓市民生活環境更好，但他從未進到半導體產業參訪了解；今年9月倡議新竹縣市合併升格，啟動竹科產業之旅後，獲益良多。

林智堅表示，如何提升企業競爭力，讓人才持續進來，並給予好的生活環境，是地方政府必須努力解決的問題，同時也要讓企業土地取得、水電供應無虞等，是他提出新竹縣市合併升格的原因之一，讓地方政府為產業發聲，向中央提出企業需求。

新聞稿中，蔡篤恭指出，產業最大困難為電力、水、廢水處理，中央提出北水南調對產業幫助很大。

新竹 林智堅 縣市合併

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