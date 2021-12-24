桃園福德扶輪、世華工商婦女企管協會贈特教學校交通車

桃園福德扶輪社和世界華人工商婦女企管協會桃園市分會為桃園特殊教育學校歲末送暖，今天捐贈一輛身心障礙學生交通車，協助學校設備汰舊換新，同時減輕家長接送負擔，隨車的照護者也可以輕鬆將輪椅推上車，讓學生在有愛無礙的乘車環境中安心就學。

參與贈車活動的還有國際扶輪3502地區（桃園）景福、福宏、福豐、福泉、福崧等扶輪社與海喬建設公司，愛心車輛今天下午送到學校。校長葉瑞華、學務主任羅建洋表示，有些孩子上下學不方便或家長無法接送，交通車是很重要的工具，能獲得這份暖心，真的非常感謝福德扶輪社和世界華人工商婦女企管協會桃園市分會的幫助。

扶德扶輪社社長張均喬說，「以服務改善人生」是國際扶輪社的年度目標，為了鼓勵各社提供各項社會服務，期許大家把愛傳出去，讓希望像巨輪一樣持續滾動，幫助更多需要的人。