快訊

恭喜！耶誕夜騙倒卓君澤 威廉陽明山上求婚成功

疫情海嘯！王品年終掰了 正職員工改發0.5個月獎金

桃園福德扶輪、世華工商婦女企管協會贈特教學校交通車

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園啟智學校獲贈百萬元的交通車。記者鄭國樑／攝影
桃園啟智學校獲贈百萬元的交通車。記者鄭國樑／攝影

桃園福德扶輪社和世界華人工商婦女企管協會桃園市分會為桃園特殊教育學校歲末送暖，今天捐贈一輛身心障礙學生交通車，協助學校設備汰舊換新，同時減輕家長接送負擔，隨車的照護者也可以輕鬆將輪椅推上車，讓學生在有愛無礙的乘車環境中安心就學。

參與贈車活動的還有國際扶輪3502地區（桃園）景福、福宏、福豐、福泉、福崧等扶輪社與海喬建設公司，愛心車輛今天下午送到學校。校長葉瑞華、學務主任羅建洋表示，有些孩子上下學不方便或家長無法接送，交通車是很重要的工具，能獲得這份暖心，真的非常感謝福德扶輪社和世界華人工商婦女企管協會桃園市分會的幫助。

扶德扶輪社社長張均喬說，「以服務改善人生」是國際扶輪社的年度目標，為了鼓勵各社提供各項社會服務，期許大家把愛傳出去，讓希望像巨輪一樣持續滾動，幫助更多需要的人。

國際扶輪3502地區許多友社也曾在年中響應海喬建設「小小愛心，大大溫馨」公益活動，以建案接待會館作為在地捐助站，拋磚引玉讓更多人關注弱勢需求，附近居民也熱烈參與捐助活動，共同為當時營運受到疫情影響的八德殘障教養院雪中送炭。

福德扶輪社和世界華人工商婦女企管協會號召多個團體響應。記者鄭國樑／攝影
福德扶輪社和世界華人工商婦女企管協會號召多個團體響應。記者鄭國樑／攝影

桃園 愛心 疫情

延伸閱讀

桃園陽光劇場開幕演唱會 Hami Video獨家直播

弱勢戶走不出門就醫 豐醫社區醫療團隊到府敲敲門

桃園范姜祖堂左側橫屋群活化 八音、茶屋、習藝多空間

桃園體育局股長登山傳意外 局長莊佳佳：遺憾、不捨

相關新聞

桃園市民卡周年慶加碼送禮物卡、iPhone 中獎率翻千倍

桃園市長鄭文燦今天下午前往SOGO百貨中壢店，出席「市民卡6周年X中壢SOGO 驚爆骰子樂爬梯子抽萬元家電」，表示市民卡...

泰安溫泉獲金、銀雙獎加持 各項限定優惠方案起跑

苗栗縣政府在泰安溫泉區泰雅文物館增建的煮蛋區及泡腳區等設施已完成，為當地觀光增添新亮點，泰安溫泉今年參加「台灣好湯」溫泉...

楊文科就職3周年談5支箭施政 縣民負擔債務低於六都

新竹縣長楊文科24日舉辦就職3周年典禮說明施政成果，包含AI智慧園區廠商進駐、焚化爐開始動工、生命紀念園區預計2026年...

桃園范姜祖堂左側橫屋群活化 八音、茶屋、習藝多空間

桃園市長鄭文燦今天出席新屋區「范姜祖堂左側橫屋群活化再利用」開幕，表示范姜祖堂為市定古蹟，修復活化再啟用對桃園及客家文化...

優養化嚴重 桃市環保局斥資3.4億幫龍潭大池「洗腎」

桃園市龍潭大池是地方農業重要灌溉埤塘，大池上的南天宮也是地方重要信仰中心，近年更發展特色觀光景點，但池水因為排放流速緩慢...

桃園龍潭消防分隊布置「救援小英雄 」迎接聖誕、新年

桃園市政府消防局第四大隊龍潭分隊迎接聖誕節，把消防車及救護車打扮成知名卡通角色「羅伊及安寶」，放置應景的聖誕燈和裝，龍潭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。