泰安溫泉獲金、銀雙獎加持 各項限定優惠方案起跑

苗栗縣政府在泰安溫泉區泰雅文物館增建的煮蛋區及泡腳區等設施已完成，為當地觀光增添新亮點，泰安溫泉今年參加「台灣好湯」溫泉特色選拔，榮登中部溫泉區第1名，同時獲「十泉十美」銀獎及最佳旅遊附加價值的「CP值」金獎，縣長徐耀昌上午為獲得多重榮耀的泰安溫泉行銷，宣布各項限定優惠方案起跑，歡迎遊客來泰安泡好湯。

泰安溫泉區歷史悠久，遠近馳名，今年參加交通部台灣好湯溫泉特色選拔，以優質碳酸氫鈉泉與得天獨厚的山林美景，在全台19大溫泉區中，得票數超過28萬票，僅次於宜蘭礁溪。

苗栗目前力推「苗栗旅遊節」，泰安溫泉也進入泡湯旺季，縣府挹注數百萬元在泰雅文物館旁新建全縣首座溫泉煮蛋池，同時改善 泡腳區，上午完工啟用，吸引大家體驗煮溫泉蛋、泡腳樂趣，在迷人山景襯托下，場景尤其紓壓。

徐耀昌表示，泰安面積約佔全縣1／3，區內有珍貴的溫泉和好山好水，縣府除新建煮蛋池和泡腳區，明年館旁還將完成原鄉首座親子公園，適合攜家帶眷規畫到泰安來趟溫泉美食之旅，消費後還可參加苗栗旅遊節大抽獎，消費越多中獎機率越高。