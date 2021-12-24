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泰安溫泉獲金、銀雙獎加持 各項限定優惠方案起跑
苗栗縣政府在泰安溫泉區泰雅文物館增建的煮蛋區及泡腳區等設施已完成，為當地觀光增添新亮點，泰安溫泉今年參加「台灣好湯」溫泉特色選拔，榮登中部溫泉區第1名，同時獲「十泉十美」銀獎及最佳旅遊附加價值的「CP值」金獎，縣長徐耀昌上午為獲得多重榮耀的泰安溫泉行銷，宣布各項限定優惠方案起跑，歡迎遊客來泰安泡好湯。
泰安溫泉區歷史悠久，遠近馳名，今年參加交通部台灣好湯溫泉特色選拔，以優質碳酸氫鈉泉與得天獨厚的山林美景，在全台19大溫泉區中，得票數超過28萬票，僅次於宜蘭礁溪。
苗栗目前力推「苗栗旅遊節」，泰安溫泉也進入泡湯旺季，縣府挹注數百萬元在泰雅文物館旁新建全縣首座溫泉煮蛋池，同時改善 泡腳區，上午完工啟用，吸引大家體驗煮溫泉蛋、泡腳樂趣，在迷人山景襯托下，場景尤其紓壓。
徐耀昌表示，泰安面積約佔全縣1／3，區內有珍貴的溫泉和好山好水，縣府除新建煮蛋池和泡腳區，明年館旁還將完成原鄉首座親子公園，適合攜家帶眷規畫到泰安來趟溫泉美食之旅，消費後還可參加苗栗旅遊節大抽獎，消費越多中獎機率越高。
苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，泰安溫泉被譽為「美人湯」，過去已有日本溫泉專家大河內正一認證，是國內最優質的溫泉，加上縣內有多座名山、步道和景點，很受遊客青睞，即日起至明年1月28日泰安溫泉區推出「望山、乘風、湯旅」找尋100個幸福泡湯故事活動，遊客在區內合法旅宿泡湯、用餐或住宿，上傳泡湯心情圖文於FB「苗栗玩透透」就有機會抽中泡湯券；明年2月12日至4月3日推出湯旅苗栗集章趣，集滿3個章就有機會抽iPhone手機、蜜月套房住宿券、雙人湯屋券及雙人大眾泡湯券等豐富好禮。
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