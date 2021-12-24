新竹縣市多個團體送愛心 陪社福機構兒童過耶誕
新竹縣、市多個團體今天同時作愛心，包括台灣民眾黨捐贈物資給新竹縣偏鄉學童、仁愛社福基金會，新竹大魯閣湳雅廣場則邀請慢飛兒齊聚用餐同樂，陪弱勢孩童歡慶耶誕節。
台灣民眾黨新竹縣黨部發新聞稿表示，今天攜手帝篁國際公益平台，向唐氏症基金會庇護工場購買耶誕節禮盒，進行二次公益，送至新竹縣尖石鄉新樂國小與橫山天主教育光幼兒園。
民眾黨新竹市黨部發新聞稿指出，今天黨內同事準備了40盒比薩，前往「仁愛社會福利基金會」與院童們一起共度平安夜，仁愛基金會主任陳素雲回贈感謝狀與仁愛工坊手作小物，表達感謝之意。
新竹大魯閣湳雅廣場發新聞稿表示，今天邀請新竹市愛恆啟能中心全體近20名師生齊聚用餐，讓慢飛兒在廣場內玩籃球機、飛鏢機、棒壘球打擊等設施，體驗與平常不一樣的娛樂，度過難忘的耶誕節。
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