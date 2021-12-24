快訊

涉貪助理費1359萬買房產 新北議員周雅玲貪汙罪起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

楊文科就職3周年談5支箭施政 縣民負擔債務低於六都

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣長楊文科（中）就職3周年，偕副縣長陳見賢（右）、議長張鎮榮（左）等人點亮「竹、縣、30、榮、景」五個燈柱，宣告未來持續為新竹縣未來30年的榮景打拚。記者巫靜婷／攝影
新竹縣長楊文科（中）就職3周年，偕副縣長陳見賢（右）、議長張鎮榮（左）等人點亮「竹、縣、30、榮、景」五個燈柱，宣告未來持續為新竹縣未來30年的榮景打拚。記者巫靜婷／攝影

新竹縣長楊文科24日舉辦就職3周年典禮說明施政成果，包含AI智慧園區廠商進駐、焚化爐開始動工、生命紀念園區預計2026年完工啟用，十大交通建設已有3項計畫獲中央補助，社福支出以每年成長1億元幅度增加，開源節流、招商引資，3年還債117多億元，讓每位縣民負擔債務不僅比六都低，也比新竹市還低。

楊文科偕議長張鎮榮、副議長王炳漢及縣府團隊，點亮「竹、縣、30、榮、景」5個燈柱，向縣民宣布，未來1年持續落實「老中青幼通通照顧」施政核心目標，為新竹縣未來30年的榮景打拚，同時指出明年元旦起教育處升教育局並新增設新聞處，教育局長由現任教育處長楊郡慈擔任，新任新聞處長則由作家、教育工作者莊淇銘接任，一同推動縣政。

縣府指出，楊文科上任3年來新竹縣已還債117.23億元，債務比率創近20年來新低，每位縣民負擔債務1.7萬元，不僅比六都低，也比隔壁的新竹市2.3萬元還低。楊文科說，明年元旦起，針對2005年8月1日之後才居住到新竹縣，且連續設籍10年以上65歲以上長者，發放每人1年1萬元的敬老重陽金。

重點施政5支箭方面，高效能焚化爐已在今年7月26日動土開工，預計2023年完工啟用，解決多年來垃圾堆置問題，另外生命紀念園區啟用後，縣內將擁有殯葬一條龍的服務。楊文科說，臺知園區及科學園區三期還在內政部審議階段，另在「十大交通建設」內灣聯外道路、五峰鄉縣道122線改善工程、經國橋道路改善計畫均獲中央補助，其他7項計畫也陸續申請補助中。

楊文科說，新竹縣民的勞動參與率61.2％排名全國第一高，失業率3.8％全國第二低，在明年1月開幕竹北遠東百貨、明年中旬開幕龍享影城，都將為新竹縣帶來更多的就業機會及產值，也將帶來人潮與商機。

新竹縣完成學區畫分並進行成功國中擴建、勝利國中、嘉豐國小興建，以及文小二、文小三規畫，獲行政院破例支持，滿足就近入學需求。新竹縣托嬰中心達63家，全縣核定可收托2623人，楊文科笑說「大家要努力多生一點，目前尚可收托969人」，另外公私立幼兒園共有234園，平價的公立、非營利及準公共化幼兒園名額達到41％，可滿足2萬4620名2至5歲幼教學齡兒童。

楊文科指出，22座特色公園、頭前溪北岸高灘地32公頃親子遊憩運動場域、豆子埔溪整體水環境營造計畫都將陸續完工，另規畫海岸發展計畫，要翻轉過去被忽視新豐海岸區。在竹北、竹東污水下水道也分別投入38億餘元、20億餘元進行中。

新竹縣長楊文科就職3周年率領縣府一級主管繼續為縣民鄉親打拚縣政。記者巫靜婷／攝影
新竹縣長楊文科就職3周年率領縣府一級主管繼續為縣民鄉親打拚縣政。記者巫靜婷／攝影
梅花國小帶來開場表演，並由學童陳喬羽（中排右三）致贈「自由的小鳥」畫作給縣長楊文科。記者巫靜婷／攝影
梅花國小帶來開場表演，並由學童陳喬羽（中排右三）致贈「自由的小鳥」畫作給縣長楊文科。記者巫靜婷／攝影

新竹 楊文科

延伸閱讀

竹縣首位新聞處長 莊淇銘：讓林選 竹市直接升格就好

地制法今拚遞案付委 楊文科批綠營粗暴盼修法懸崖勒馬

黃健庭拜訪竹苗縣長、議長 為合併議題交換意見

新竹縣市長對打！林智堅拿臉書圖卡打臉 楊文科反擊勿斷章取義

相關新聞

楊文科就職3周年談5支箭施政 縣民負擔債務低於六都

新竹縣長楊文科24日舉辦就職3周年典禮說明施政成果，包含AI智慧園區廠商進駐、焚化爐開始動工、生命紀念園區預計2026年...

桃園范姜祖堂左側橫屋群活化 八音、茶屋、習藝多空間

桃園市長鄭文燦今天出席新屋區「范姜祖堂左側橫屋群活化再利用」開幕，表示范姜祖堂為市定古蹟，修復活化再啟用對桃園及客家文化...

優養化嚴重 桃市環保局斥資3.4億幫龍潭大池「洗腎」

桃園市龍潭大池是地方農業重要灌溉埤塘，大池上的南天宮也是地方重要信仰中心，近年更發展特色觀光景點，但池水因為排放流速緩慢...

桃園龍潭消防分隊布置「救援小英雄 」迎接聖誕、新年

桃園市政府消防局第四大隊龍潭分隊迎接聖誕節，把消防車及救護車打扮成知名卡通角色「羅伊及安寶」，放置應景的聖誕燈和裝，龍潭...

竹市感恩季 今晚耶誕點燈

新竹市2021年感恩季系列活動「耶誕點燈」今晚將在228公園廣場登場，今年特別設計全台唯一的科技互動許願樹，透過手機傳遞...

抓欠稅車輛 交通局、行政執行署聯手

「使用者付費」概念眾所周知，針對長年欠繳停車費、占用停車格的霸王車，桃園市交通局與行政執行署桃園分署合作，即便欠費僅5元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。