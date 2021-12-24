楊文科就職3周年談5支箭施政 縣民負擔債務低於六都

新竹縣長楊文科24日舉辦就職3周年典禮說明施政成果，包含AI智慧園區廠商進駐、焚化爐開始動工、生命紀念園區預計2026年完工啟用，十大交通建設已有3項計畫獲中央補助，社福支出以每年成長1億元幅度增加，開源節流、招商引資，3年還債117多億元，讓每位縣民負擔債務不僅比六都低，也比新竹市還低。

楊文科偕議長張鎮榮、副議長王炳漢及縣府團隊，點亮「竹、縣、30、榮、景」5個燈柱，向縣民宣布，未來1年持續落實「老中青幼通通照顧」施政核心目標，為新竹縣未來30年的榮景打拚，同時指出明年元旦起教育處升教育局並新增設新聞處，教育局長由現任教育處長楊郡慈擔任，新任新聞處長則由作家、教育工作者莊淇銘接任，一同推動縣政。

縣府指出，楊文科上任3年來新竹縣已還債117.23億元，債務比率創近20年來新低，每位縣民負擔債務1.7萬元，不僅比六都低，也比隔壁的新竹市2.3萬元還低。楊文科說，明年元旦起，針對2005年8月1日之後才居住到新竹縣，且連續設籍10年以上65歲以上長者，發放每人1年1萬元的敬老重陽金。

重點施政5支箭方面，高效能焚化爐已在今年7月26日動土開工，預計2023年完工啟用，解決多年來垃圾堆置問題，另外生命紀念園區啟用後，縣內將擁有殯葬一條龍的服務。楊文科說，臺知園區及科學園區三期還在內政部審議階段，另在「十大交通建設」內灣聯外道路、五峰鄉縣道122線改善工程、經國橋道路改善計畫均獲中央補助，其他7項計畫也陸續申請補助中。

楊文科說，新竹縣民的勞動參與率61.2％排名全國第一高，失業率3.8％全國第二低，在明年1月開幕竹北遠東百貨、明年中旬開幕龍享影城，都將為新竹縣帶來更多的就業機會及產值，也將帶來人潮與商機。

新竹縣完成學區畫分並進行成功國中擴建、勝利國中、嘉豐國小興建，以及文小二、文小三規畫，獲行政院破例支持，滿足就近入學需求。新竹縣托嬰中心達63家，全縣核定可收托2623人，楊文科笑說「大家要努力多生一點，目前尚可收托969人」，另外公私立幼兒園共有234園，平價的公立、非營利及準公共化幼兒園名額達到41％，可滿足2萬4620名2至5歲幼教學齡兒童。