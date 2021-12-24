桃園范姜祖堂左側橫屋群活化 八音、茶屋、習藝多空間

桃園市長鄭文燦今天出席新屋區「范姜祖堂左側橫屋群活化再利用」開幕，表示范姜祖堂為市定古蹟，修復活化再啟用對桃園及客家文化保存深具意義。

鄭文燦指出，市府向客委會爭取420萬元經費補助，推動范姜祖堂左側25個橫屋空間活化再利用，以「橫屋點點」為題，規畫八音學堂、朗讀光陰、習藝教室、小藝廊、文化茶屋、生活書屋6大區域，串聯起客家八音樂器、新屋客家歷史文化等特色，打造遊客休憩享用茶點及親子共學的空間，期盼讓客家文化走入民眾生活。

鄭文燦說，范姜家族自清朝乾隆年間來台開墾，定居桃園闢建新屋舍，這也是現今「新屋」地名的由來。范姜家族人才輩出，新屋也成為桃園最大的客家聚落，因此范姜祖堂的修復活化對於桃園及客家文化來說深具意義。桃園升格後，市府對范姜祖堂修復範圍擴大認定，以最大程度保留歷史文化素材和活化再利用，並以終身學習為目標，打造地方文化學堂。

「橫屋點點」6大區域之一「八音學堂」現場展示八音樂器讓民眾學習體驗，鄭文燦表示范姜家族史也是地方史的縮影，透過「朗讀光陰」區，介紹范姜姓氏由來、遷徙聚居過程，以及客家祭祀傳承精神；「習藝教室」區為多功能學習場域，可提供社團、社區居民租借使用，促進客家文化交流。

「小藝廊」提供展示空間，讓客家藝術創作者或收藏家進駐策展。「文化茶屋」區採取當代簡約設計風格，打造舒適的休憩空間，並提供桃園在地茶飲和點心；「生活書屋」設置親子共學閱讀區，6大區域各自精彩。

客委會產業經濟處處長陳瑞榮肯定市政府善用有限經費達到最好的成果，也讓更多人看見客家之美。范姜宗親會理事長范姜群會表示，范姜清朝來台，在新屋落地開墾，寫下新屋歷史的重要一頁；在宗親會努力下，2014年范姜祖堂橫屋群正式納入市定古蹟，2018年完成歷史建物修復，宗親會也配合市府推動活化再利用計畫，期盼今天「橫屋點點」開幕，進一步連結永安海螺文化體驗園區、新屋石滬等特色，帶動新屋發展，成為桃園觀光新亮點。