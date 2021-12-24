竹縣首位新聞處長 莊淇銘：讓林選 竹市直接升格就好

新竹縣長楊文科今日於就職3周年典禮，公布首任新聞處處長將由作家、教育工作者莊淇銘擔任，莊淇銘將於明年元旦就任，今日受訪時回應大新竹合併升格議題，他強調「不要為了一個人參選的機會，剝奪很多人的工作權」、「要讓林智堅繼續選，那就讓新竹市直接升格就好」。

新竹縣長楊文科今日介紹首任新聞處處長莊淇銘，楊文科指出莊淇銘歷任台北市立教育大學、開南大學、高雄空中大學等3所大學校長，畢業於國立成功大學環境工程學系，是美國俄亥俄州立大學電腦研究所碩士、美國路易斯安那州立大學資訊工程研究所博士。

楊文科說，莊淇銘會10種語言，是語言專家、社會觀察家、創新思考、生命教育、生死學及兩性關係作家，也是各大報主筆，因此邀請他為新竹縣建立起優良新聞處組織，推展新聞工作。

莊淇銘表示，新聞處未來將以城市競爭力、文化創意產業為推展，城市競爭力方面，要把縣府做的事和縣民做良好的溝通，從有感到好感到感動，一旦感動，民眾在新竹縣生活會有光榮感，產官學要合作，能量就會起來。

文化創意產業方面，莊淇銘說，將來透過新聞處挖掘並結合民間，行銷城市品牌行銷，他舉出桐花祭從二級產業變四級產業為例，從第一年3億元商機、第二年飆升至30億元、第三年40億元，未來新竹縣將透過優質行銷成為一流品牌，投資和觀光都會進來 。

莊淇銘另外針對大新竹合併升格發表看法，他指出，修地制法只是將「且」改成「或」，長期以來，升格直轄市是要地方政府提出方案，由下而上經過議會通過，再送進專業審查會，到了專業審查會也不見得會過，台南市第一次沒有過 彰化縣人口超過125萬人早就提了，也是沒有過，所以現在專業審查會在哪？新竹縣若是慢慢來不提案，中央要開罰嗎？

莊淇銘批中央鴨霸，他表示，如果（修法）真的是為了讓林智堅選，那也沒關係，修法後澎湖縣10萬人也能升格、基隆37萬人也能升格，新竹市真的那麼想升格，那就寫計畫叫議會通過就能升格，強調「不要為了一個人參選的機會，剝奪很多人的工作權」，要讓林智堅繼續選，那就讓新竹市直接升格就好。