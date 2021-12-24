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桃園警科技執法 建置AI巡防系統及無人機隊

中央社 / 桃園24日電

桃園市警察局運用科技執法，讓員警受訓成立「無人機隊」，加強空中偵察，並在巡邏車上建置「AI巡防系統」，辨識道路車輛車牌，增加線上破案率，預計明年全市部署上線。

桃園市政府警察局表示，「無人機隊」編制為35人，去年10月起籌劃成立，依循交通部民用航空局「逐級報考」規定，今年12月全數通過空拍無人機專業級測驗，取得政府機關執行飛行任務資格，規劃在「刑事偵防工作」、「交通觀測應用」、「重大及聚眾活動」、「協助國土保護蒐證」及「災防協助支援」等5大面向務實執勤。

市警局表示，「AI巡防系統」是透過在警方巡邏車上裝設的科技鏡頭，結合AI智能技術，全自動辨識道路上的車輛車牌，能在第一時間查報失竊、侵占、遺失及涉及重大刑案等可疑涉案車輛。

市警局表示，已在11月25日在桃園及中壢等分局轄區19個派出所完成AI巡防系統部署，經試辦1個月，已尋獲失竊機車45輛、汽車21輛，未來將在預算充足下，預計明年全市部署上線。

桃園市長鄭文燦今天上午出席「桃警無人機隊暨AI巡防系統」啟用典禮時表示，今天的啟用典禮是桃園市警局團隊邁向科技辦案的重要里程碑，市府也給予警察同仁更多支持，包括推動正光警察宿舍公辦都更案，提供退休員警及其眷屬居住使用；另規劃一棟警政大樓作為警察局辦公廳舍；東門市場4樓將提供警察局少年隊、婦幼隊等單位進駐。

桃園 AI

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