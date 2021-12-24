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優養化嚴重 桃市環保局斥資3.4億幫龍潭大池「洗腎」

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市龍潭大池原本水質因優養化變色發臭，經環保局斥資3.4億打造過濾系統後，已明顯改善。圖／環保局提供
桃園市龍潭大池原本水質因優養化變色發臭，經環保局斥資3.4億打造過濾系統後，已明顯改善。圖／環保局提供

桃園龍潭大池是地方農業重要灌溉埤塘，大池上的南天宮也是地方重要信仰中心，近年更發展特色觀光景點，但池水因為排放流速緩慢，優養化情況嚴重，水質變色發臭令民眾觀感不佳。環保局爭取中央前瞻經費補助，斥資3.4億元設置過濾系統，幫大池「洗腎」淨化水質，本月15日完工，試運轉一天能處理1萬8千公噸水量，地方民眾已有感改善。

環保局指出，龍潭大池位於老街溪上游，肩負調節水量功能，平時放流速度慢，但上游水源又有含氮、磷等有機物質的農地回歸水和民生汙水，使得池中藻類生長迅速，優養化導致池水變綠、變臭，不僅造訪遊客觀感不佳，也影響周邊居住環境品質。

環保局爭取中央前瞻經費補助2.38億元，加上地方自籌1.02億元，打造龍潭大池的淨水設備，第一階段有瀝間引進上游汙水曝氣去除氮、磷等物質，第二階段有從日本引進「多層複合濾料」系統做二次淨化及處理原有池水。

水質土壤保護科長朱健瑋表示，多層複合濾料是活性碳、鐵和土砂依比例混和打包成的過濾磚，而系統就是用過濾磚鋪設堆砌而成，共有7層，當池水由上至下層層流經這些過濾磚，水中的有機物質會被活性碳和鐵吸附，就能起到淨化作用。

朱健瑋也說，多層複合濾料系統鋪設面積約4320平方公尺，1天約能處理1萬8千噸水量，以龍潭大池總蓄水量14萬噸計算，池水大約1周能淨化一次。試運轉結果，氨氮濃度已從「中度污染」降至「未（稍）受污染」，磷的濃度也下降了60%。

龍潭大池淨水系統除日前獲金質獎肯定，附近居民更是有感。龍潭里長古智仁表示，龍潭大池是端午龍舟競賽的重要場地，往年總有選手抱怨水有味道，一上岸就要找更衣室洗澡，平時也有不少居民抱怨經過就聞到臭味，但設備做好之後就不曾接到反映，大池的運動公園也變成大家常去的休憩景點，也期待明年疫情退去，能復辦龍舟賽事，讓大家看看不一樣的龍潭大池。

多層複合濾料系統一天約能淨化1萬8千公噸水量，約1周時間能淨化一次所有池水。圖／環保局提供
多層複合濾料系統一天約能淨化1萬8千公噸水量，約1周時間能淨化一次所有池水。圖／環保局提供
桃園市龍潭大池原本水質因優養化變色發臭，經環保局斥資3.4億打造過濾系統後，已明顯改善。圖／環保局提供
桃園市龍潭大池原本水質因優養化變色發臭，經環保局斥資3.4億打造過濾系統後，已明顯改善。圖／環保局提供

龍潭大池 水質 桃園

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