竹竹合併升格 苗栗縣長議長：併不併入都靠自己

新竹縣市可能合併升格第7都，苗栗縣長徐耀昌和議長鍾東錦今天都表示，決定重大計畫前應有配套措施，才能使各縣市均衡發展，至於苗栗縣未來走向，不管併不併都要靠自己。

民進黨推動地方制度法修法讓新竹縣市合併升格，縣長徐耀昌今天接受電子媒體訪問是否擔心對苗栗造成影響，他表示，政府做一件事情，必須用大格局、思維要慎密，研擬出配套措施，才能促使台灣21縣市依據在地特色，均衡發展。

徐耀昌說，新竹縣跟新竹市合不合，跟苗栗「真得一點關係都沒有」，苗栗要的是，好好運用自己的優勢，透過行政和民意單位，互相配合努力，打造幸福城市，過去7年時間，苗栗從負債非常嚴重，回復到已能常態運作，證明只要肯努力、只要做好該做的事情，自己把分內之事做好才是當務之急。

議長鍾東錦指出，如果苗栗縣體制要進行變更，一定要經過縣議會議員決議認可，甚至舉辦全體縣民公投，才能更為合理，他認為在縣長徐耀昌努力招商破兆的情況下，苗栗縣平均薪資是全國第2名，只輸新竹市一些，由此可見，苗栗並不是貧窮落後，轄內也有竹南和銅鑼科學園區等優勢。

鍾東錦說，竹竹苗是同一個生活圈，科學園區更形成台灣不可或缺的產業聚落，這麼快就把苗栗排除，他只覺得「是否真要如此？」而苗栗夾在新竹和台中2個大都之間，將來西部走廊也只剩下基隆、苗栗、屏東等3個縣市，他倒是樂觀以對，相信不管藍綠誰執政，應該都不會虧待苗栗，且在這幾年縣府招商奠定基礎，許多科技大廠、好的業者仍希望落腳苗栗，讓苗栗未來更發展。

徐耀昌和鍾東錦異口同聲表示，無論苗栗是否併入大新竹，真得是平常心，鍾東錦強調，「合有合的好，分也有分的好」，若合併，北苗栗會受益較多，南苗栗就較不樂觀，但若持續維持現狀，苗栗人靠自己努力，一樣可以生活得很有光榮感、幸福滿足感。