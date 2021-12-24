桃園龍潭消防分隊布置「救援小英雄 」迎接聖誕、新年

桃園市政府消防局第四大隊龍潭分隊迎接聖誕節，把消防車及救護車打扮成知名卡通角色「羅伊及安寶」，放置應景的聖誕燈和裝，龍潭分隊廣場也布置迷你聖誕城，吸引不少民眾美拍留念，美麗的場景保留至明年1月2日元旦假期結束。

龍潭分隊長陳銘修表示，消防局提升同仁出勤安全以及強化救災救護戰力，近年協助分隊添增新式救災救護車輛，同時逐年汰換已達年限且無法負擔緊急任務的車輛，恰逢聖誕佳節，老舊消防、救護車輛的紅白色外衣正巧應景聖誕元素，利用聖誕佳節布置成小朋友最愛的「羅伊」及「安寶」動畫角色，除了讓同仁一同感受佳節氣氛外，達到寓教於樂的目的，也藉此提升家長對於防災觀念的重視。