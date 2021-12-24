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桃園龍潭消防分隊布置「救援小英雄 」迎接聖誕、新年
桃園市政府消防局第四大隊龍潭分隊迎接聖誕節，把消防車及救護車打扮成知名卡通角色「羅伊及安寶」，放置應景的聖誕燈和裝，龍潭分隊廣場也布置迷你聖誕城，吸引不少民眾美拍留念，美麗的場景保留至明年1月2日元旦假期結束。
龍潭分隊長陳銘修表示，消防局提升同仁出勤安全以及強化救災救護戰力，近年協助分隊添增新式救災救護車輛，同時逐年汰換已達年限且無法負擔緊急任務的車輛，恰逢聖誕佳節，老舊消防、救護車輛的紅白色外衣正巧應景聖誕元素，利用聖誕佳節布置成小朋友最愛的「羅伊」及「安寶」動畫角色，除了讓同仁一同感受佳節氣氛外，達到寓教於樂的目的，也藉此提升家長對於防災觀念的重視。
活動也邀請龍潭防火宣導隊防宣姐妹負責「安寶」、消防隊員負責「羅伊」，互相發揮創意，打造小孩心中的超級英雄。龍潭防宣分隊長黃雪美表示，活動別具意義，防宣姊妹們都非常開心可以參與這次聖誕佈置，家裡及親戚小朋友知道也都非常興奮，都來分隊與消防車及救護車合影留念，藉由創意宣讓大人小孩更能了解防災避難觀念。
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