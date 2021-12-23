偏鄉學生築夢前行 卓蘭高中陳湘瑀、羅旨淇錄取台大
國立卓蘭高中學生陳湘瑀、羅旨淇參加「台大希望計畫」徵選雙雙上榜，分別錄取台大財務金融、圖書資訊學系，兩人都來自新住民家庭，儘管生活上面臨不少挑戰，但她們都能克服成長的逆境，也不自暴自棄，勇敢追夢前行，錄取台大的消息傳回，師生都喝采，兩人的班導師更是激動地紅了眼眶。
卓蘭高中指出，台大依教育部制定的大學校院弱勢學生學習輔導補助計畫，針對來自弱勢家庭的學生設立「台大希望計畫」，期望藉由高中學校的校長、教師近距離地觀察適合推薦的學生，提供入學機會。
校方說，高三甲的陳湘瑀符合「新移民子女」的條件，雙親離異後，她跟隨印尼籍母親生活，媽媽對兒女教育採民主開放的態度，從小讓孩子自己作主，她律己甚嚴，從不願讓母親擔憂，為分擔媽媽的辛勞，湘瑀從下廚到洗衣打掃都一手包辦，在草莓農忙時，甚至得犧牲讀書時間下田幫忙，但她仍把握每次的學習機會，具有認真上進、服務人群的特質，在各方獎學金協助下，成績排名始終維持全校第二，期待她未來順利完成在台大學業並回饋鄉里、發揮利他精神。
羅旨淇的媽媽是大陸籍，每當她因母親遭受歧視而忿忿不平時，媽媽都教導她不用太在意其他人眼光，養成旨淇懂得尊重不同的人、尊重多元文化的特質。她家的經濟來源是一年只收成一次的水梨，但常因氣候影響收成；家裡還有行動不便的奶奶需要照顧，她不但會在讀書之餘下田，也幫忙下廚做家務，旨淇從家庭到課業、從同學相處到校外互動，不畏大大小小的挑戰，在壓力澆灌下不斷成長，學習雖說不上一帆風順，但她總是以全力以赴的精神去克服。
卓蘭高中校長張智惟說，他深信教育可給學生翻身機會，看孩子因師長的付出變得不一樣，成就感難以形容，陳湘瑀、羅旨淇錄取台大，他比任何人都高興，兩名同學今天的成果是自助天助，他非常鼓勵她們將自己的經驗與眾人分享，也希望每個年輕學子面對困難要勇敢面對，任何事情都有解決方法。
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