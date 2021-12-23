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就職7周年宣布招商破兆 徐耀昌：在苗栗生活最能存到錢

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府上午在大廳舉辦縣長徐耀昌就職7周年「向鄉親施政報告」記者會，同時推出縣政成果展。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在大廳舉辦縣長徐耀昌就職7周年「向鄉親施政報告」記者會，同時推出縣政成果展。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣徐耀昌上午在就職7周年記者會宣布上任迄今苗栗縣招商已突破兆元大關，近期將完工的台積電竹南先進封測廠將帶來至少2500個就業機會，3月動土的力積電投資2780億元興建12吋晶圓廠，預估可再創3600個職缺，他感謝各企業與廠商持續加碼投資苗栗，相信下個兆元目標指日可待。

苗栗縣政府上午在大廳舉辦縣長徐耀昌就職7周年「向鄉親施政報告」記者會，同時推出縣政成果展，徐耀昌在會中宣布苗栗縣招商金額已達1兆88億元，創造超過3萬6000個工作機會。 他強調，根據104人力銀行調查，苗栗7年工作機會增幅達77％，居全國縣市之冠，也是近10年薪資成長最高縣市，主計總處調查2020年平均每人每月消費支出，用薪資收入減掉消費支出，荷包結餘苗栗也勇奪第一，在苗栗工作、生活最能存到錢。

針對縣民高度關切的醫療資源問題，他強調縣內醫療量能持續成長，除引進台北慈濟、台中榮總20位專科醫生進駐縣內急救責任醫院，縣府也力助醫療機構擴充醫療量能，三義慈濟中醫院建院進度已達5成6，此外，東大骨科專科醫院興辦事業計畫獲核定、大千醫療社團法人竹南醫院、衛福部苗栗醫院急重症大樓設立案，也都獲衛福部核定同意籌設。

徐耀昌強調，縣內未來的重大建設案，包括五楊高架道路延伸至銅鑼科學園區、增設造橋及頭份第二交流道、興建雪霸國家公園至雪見道路未完成路段、頭份市戶政事務所、縣立總圖書館以及縣警局辦公廳舍重建、明德水庫自行車專用道及重點景區遊憩廊帶、三義舊山線鐵道自行車延伸至台中等重大建設案，縣府團隊都將持續全力以赴。

會中表揚36位社會傑出貢獻人士或企業，國民黨秘書長黃健庭、台北市前市長郝龍斌、立委徐志榮、議長鍾東錦、副議長李文斌及縣府團隊、鄉鎮市長及地方各界代表300多人與會。

苗栗縣政府上午在大廳舉辦縣長徐耀昌就職7周年「向鄉親施政報告」記者會，同時推出縣政成果展。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在大廳舉辦縣長徐耀昌就職7周年「向鄉親施政報告」記者會，同時推出縣政成果展。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣長徐耀昌在就職7周年記者會宣布上任迄今苗栗縣招商已突破兆元大關。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌在就職7周年記者會宣布上任迄今苗栗縣招商已突破兆元大關。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在大廳舉辦縣長徐耀昌就職7周年「向鄉親施政報告」記者會，同時推出縣政成果展。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在大廳舉辦縣長徐耀昌就職7周年「向鄉親施政報告」記者會，同時推出縣政成果展。記者胡蓬生／攝影

徐耀昌 苗栗縣

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