就職7年招商破兆 徐耀昌：逆境中創造價值

苗栗縣長徐耀昌就職屆滿7年，今天在縣府發表施政成果，宣布招商金額已達新台幣1兆88億元。他說，7年來在財政吃緊環境下打樁立基，推動建設，努力在逆境中創造苗栗價值。

苗栗縣政府今天在縣府大廳舉辦「縣長就職7週年向鄉親報告施政成果」典禮，徐耀昌由妻子蔡麗卿陪同進入會場，立委徐志榮、陳超明夫人吳麗利、國民黨秘書長黃健庭、前台北市長郝龍斌、前財政部長劉憶如、苗栗縣議長鍾東錦及多名縣議員、鄉鎮首長、工商觀光企業、機關代表約300人出席，場面盛大，會場兩側也布置攤位展示各局處團隊努力推動縣政業務成果。

徐耀昌致詞表示，上任以來，截至目前招商金額已突破兆元大關，高達1兆88億元，創造逾3萬6000個工作機會。他說，台積電竹南廠土建工程近期即將完工，將帶來至少2500個就業機會，今年3月動土興建的力積電投資2780億元興建12吋晶圓廠，預估可再創3600個職缺，感謝各企業持續加碼投資苗栗，一再擴建廠房，相信下一個兆元目標指日可待。

徐耀昌引述人力銀行調查分析數據指出，苗栗縣7年工作機會增幅77%，居全國縣市之冠；主計處調查2020年每人以薪資收入減去消費支出，荷包結餘排名，苗栗也勇奪第1，顯示「在苗栗工作、生活最能存到錢」。

徐耀昌細數任內興建主題式親子公園，完善交通路網、水利工程、基礎建設、提升醫療量能、文化教育觀光等政績，強調7年來，儘管財政吃緊，仍以幸福為施政目標，努力在逆境中創造苗栗價值。

議長鍾東錦致詞時，對徐耀昌施政高度肯定，他話鋒一轉，再以「機關算盡」4字回應民進黨擬推動「地方制度法」修法讓新竹縣市合併升格一事。他說，只要明眼人都看得出來這是為個人量身打造，「吃相不太好看，卻還是要硬幹」，但以客家人的硬頸精神，加上竹科人的智慧，他相信邪不勝正。

黃健庭接受中央社記者訪問表示，竹竹合併不能從一人一黨角度來思考，也不只是新竹縣市的問題，應更宏觀前瞻來看，整個國家怎麼樣針對國土來做規劃，希望民進黨慎重思考。

黃健庭說，國民黨主席朱立倫認為，如果前瞻區域特殊產業定位與未來發展，應直接合併竹竹苗地區，作為台灣未來的半導體與科技之都，他今天到苗栗也是為了「竹竹苗科技都」與縣長、議長共同討論，大家都有高度共識，現在開始籌備，以2026年為目標啟動規劃。