竹北周日將辦稻田音樂會 希望留住璞玉田的美好回憶

救璞玉公民行動團體將在26日周日在竹北璞玉田舉行稻田音樂會，希望透過音樂行動能留住竹北東邊最後的農村，公民團體表示該地即將因為璞玉計畫（台知園區）的開發而消失，期望用音樂向社會表達他們守護璞玉的心願。

璞玉田，是竹北市東海里範圍內的稻田，因被畫入台知園區開發計畫，一旦通過竹北市東邊將不再有廣闊田野風光，而是將被開發為產業園區及住宅大樓，因此不少關心農村的人士都希望能留住這片田野，保留都市淨土。

救璞玉公民行動表示，26日下午1點30分將舉行「牽手護璞玉稻田音樂會」，邀請到歌手劉榮昌、黃瑋傑、米莎、阿達，以及古箏大師魏德棟與魏妡淣，要用音樂向社會表達守護璞玉田的心願。

活動方說，民眾可先透過網路報名，並於活動當天前往新竹縣竹北市東海一街93巷口報到，活動也準備500份小禮要送給參與民眾，希望大家前來聽音樂，也了解璞玉田的淵源，一同留住璞玉的美好回憶。