事廢掩埋場將恢復試運轉 反坤輿自救會誓言抗爭到底

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村申設事業廢棄物掩埋場引發居民強烈反彈，縣府3月初中止坤輿試運轉，但業者提訴願後，縣府的行政處分被撤銷，反坤輿自救會上午發動居民表達不滿，質疑近來有幫派勢力施壓，且環保局即將放行坤輿繼續試營運，他們將堅持抗爭到底；苗栗縣環保局回應表示，依法只能回復原核准的試運轉計畫，並無轉圜空間，但目前環保局尚未做成處分。

苗栗縣政府去年底核准坤輿試運轉計畫，居民發動抗爭，元月初開始搭棚封阻掩埋場入口長期抗爭，質疑掩埋場會汙染周邊環境及農地，禍害子孫，要求縣府撤銷許可，期間業者曾試圖找重機具進場，但都受阻，因抗爭不斷，縣府3月5日宣布中止坤輿試運轉，但業者提訴願後，環保署9月下旬決定撤銷縣府中止試營運的行政處分，要求2個內另為適法處分，自救會質疑縣府及環保局「擺爛打假球」護航業者。

自救會長陳清鑫及當地村長、居民上午聚集在坤輿公司大門口拉布條抗議，縣議員劉順松、宋國鼎、曾玟學、陳光軒等人到場聲援，陳清鑫表示，上個月有自稱道上兄弟的人士到他住處找過他3次，也找其他自救會幹部要求「開條件」換取放行坤輿的事業廢棄物，但被大家拒絕，龍昇村反對事業廢棄物入侵是全體鄉親共識，不會退讓。

自救會表示，當初區內有地主申請建屋，使聯外道路不納入開發範圍，規避環評並使坤輿得以通過試運轉，自救會有證據顯示申請建屋地主就是業者的大股東，自救會已提行政訴訟，縣府如果放行，坤輿試運轉只要33天就可完成，自救會屆時將抗爭到底。

環保局回應指出，行政機關須依法行政，坤輿案經業者訴願，環保署撤銷縣府中止試轉運、不同意業者展延申請2項行政處分，環保局請示法制單位，因受訴願決定的拘束，只能回復原核准的試運轉計畫，但目前尚未做成處分。