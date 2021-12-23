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桃園3屆客家諮委首場會議 副市長：客家文化重要推手

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
李憲明副市長（中）期待第3屆客家諮詢委員透過客家諮詢委員會的平臺，成為客家文化的重要推手。記者鄭國樑／翻攝
李憲明副市長（中）期待第3屆客家諮詢委員透過客家諮詢委員會的平臺，成為客家文化的重要推手。記者鄭國樑／翻攝

桃園市客家事務局今天召開客家諮詢委員會第3屆第1次會議，邀集100多位委員就客家事務提出意見和討論，藉此推動客家事務與文化傳承，打造桃園成為客家亮點城市。

桃園市副市長李憲明出席致詞時指出，今天有來自學術、藝文、產業及關心客家公共事務的專家學者、社會賢達及意見領袖共襄盛舉，這屆委員除上一屆留任外，另新增201、及2020桃園市客家卓越貢獻人員、優秀企業家及美洲、大洋洲客家總會會長，希望藉此對客家文化傳承與發展發揮更廣更深的作用。桃園升直轄市以來，客家業務推展突飛猛進，成績有目共睹，除了客家局的努力外，委員會提出精進客家事務的意見功不可沒。

李憲明頒發聘書給委員並合影，並期許第3屆委員透過客家諮詢委員會的平臺，成為客家文化的重要推手，讓桃園客家在台灣發光發亮。

客家事務局長黃傅淑香說，客家諮詢委員會設置的目的在於推動桃園市客家事務與客家文化傳承，強化客家族群參與及溝通機制，經過前兩屆的運作，的確為客家事務推廣與文化傳承注入活水，希望委員發揮在社會上的影響力，讓客家文化繼續扎根、茁壯。

桃園 客家文化

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