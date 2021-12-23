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竹縣校園品德教育研習 楊文科舉竹竹合併談禮義廉恥

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣政府今日於新竹縣體育場大型會議室，舉辦110學年度推動校園品德教育研習活動，邀集全縣國中小校長及企業人士約百人參加，縣長楊文科出席關心縣內校園品德教育。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府今日於新竹縣體育場大型會議室，舉辦110學年度推動校園品德教育研習活動，邀集全縣國中小校長及企業人士約百人參加，縣長楊文科出席關心縣內校園品德教育。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府今日於新竹縣體育場大型會議室，舉辦110學年度推動校園品德教育研習活動，邀集全縣國中小校長及企業人士約百人參加，縣長楊文科出席，提及合併議題怒氣未消，強調竹竹苗合併升格不用修法，也符合科技首都定義，社會若不能伸張正義，道德必將淪喪，令他感到憂心。

楊文科表示，縣府重視品德教育，任何人做任何事情都要記住禮、義、廉、恥4字，從小教育要讓學生了解，校長及教師是最重要的一環，期許學校學習如何以民主方式凝聚全校共識，藉由討論、思辨與反省，選擇可彰顯學校特色與需求的核心價值，並推動親師生的具體行為準則。

楊文科話鋒一轉談及竹竹合併議題，他說，當今社會上可看到上與下對於品德教育是需要加強教育的，特別在說謊方面，會做事的不如會作秀的，會說話的不如會說謊的，其實不修法竹竹苗就可以升格，且完全合乎科技首都的定義及符合地制法規定。

楊文科表示，如修法是為特別的目的，這就是政客為選舉，而政治家是為下一代，這是最大的差別，所以這就是當今品德教育中，最需要加強的地方，縣府在這方面下了很多功夫，他相信新竹縣縣民品德高尚，同時具有正義特質。

教育處指出，本次研習由縣府教育處特教科主辦並委由安興國小承辦，邀請國立台灣大學哲學系教授林火旺擔任講座，講述校園品德教育現況分析、品德教育及其障礙、品德教育消極的意義與積極的意義，讓研習老師們了解品德教育的實踐策略。

林火旺說，品德教育其實跟幸福人生有關，一般人對於品德教育最耳熟能詳的說法是言教不如身教，所以強調教者自己必須以身作則，但是這樣的說法並不完全正確。以身作則的教育方式比較適合價值觀一元、道德標準沒有爭議、人際關係緊密、傾向於集體主義的農業社會，而現今社會，言行不一當然不具有說服力。

教育處盼透過研習可強化問題解決能力、創新發展、同理分享、多元接納、批判反思與理性論辯，從中培養實踐能力。

新竹縣政府今日於新竹縣體育場大型會議室，舉辦110學年度推動校園品德教育研習活動，邀集全縣國中小校長及企業人士約百人參加。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府今日於新竹縣體育場大型會議室，舉辦110學年度推動校園品德教育研習活動，邀集全縣國中小校長及企業人士約百人參加。圖／新竹縣政府提供
國立台灣大學哲學系教授林火旺擔任講座，講述校園品德教育現況分析、品德教育及其障礙、品德教育消極的意義與積極的意義，讓研習老師們了解品德教育的實踐策略。圖／新竹縣政府提供
國立台灣大學哲學系教授林火旺擔任講座，講述校園品德教育現況分析、品德教育及其障礙、品德教育消極的意義與積極的意義，讓研習老師們了解品德教育的實踐策略。圖／新竹縣政府提供

楊文科 新竹

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