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林智堅拿楊文科臉書貼文反擊 喊話勿忽視民意
大新竹合併升格議題延燒，新竹縣長楊文科今天再嗆民進黨強推竹竹合併升格，並直指立院民進黨總召柯建銘、新竹市長林智堅斷章取義，否認同意升格是自己的主張；林智堅獲悉後反擊，並拿出楊文科的過去寫下「共同協商加速修法力拚第七都」的臉書貼文，「不知道楊縣長是忘記了，還是害怕想起來」，要楊文科不要忽略民意。
林智堅今天拿出臉書圖卡說，楊文科縣長在9月6日媒體專訪他的報導出來後，很快就透過臉書回應「我的立場很清楚：『我贊成新竹縣市合併升格為第七都（直轄市）！』」隔天更在臉書加碼寫下「共同協商加速修法力拚第七都」、「今天，新竹市林智堅市長表示，同意並支持我所提出新竹縣市合併升格為第七都的主張」等語。
「不知道楊縣長是忘記了，還是害怕想起來」，林智堅再度向楊文科喊話，既然縣市民都期待縣市能夠合併升格，請楊縣長不要因為黨意、地方民代的壓力，而忽略縣市民的民意。
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