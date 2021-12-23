聽新聞
test
0:00 / 0:00
氣候早冷影響東方美人茶品質 茶商：小綠葉蟬大量死亡
北埔鄉農會今天（23日）舉行110年度新竹縣冬季東方美人茶評鑑決賽，特等獎冠軍茶再度由「大自在空間」奪下，不過因今年氣候早冷，連帶影響茶葉品質，茶商就指出是因小綠葉蟬大量被冷死導致，因此今年仍能有高品質的茶很不容易。
因今年11月初北埔及峨眉一帶的茶園受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫一夜之前暴跌到個位數，使得不少負責啃咬茶葉讓茶葉變香甜的小綠葉蟬，不堪天氣驟變大量死亡，連帶影響整體東方美人茶茶葉品質；茶商就指出今年的確受到早冬氣候影響，導致東方美人茶冬季茶葉的品質普遍不如以往，不過仍有少數高品質茶葉產出。
縣府農業處就指出，東方美人茶要能有好品質，就必須讓茶樹的嫩芽經小綠葉蟬吸食後，茶農手工採擷一心二葉茶芽，製茶師再以傳統技術精製而成高級白毫烏龍茶，葉身呈白、綠、黃、紅、褐5色相間，茶湯呈琥珀色，帶有天然的蜂蜜香與熟果味，才是好的東方美人茶。
今年冬茶評鑑共有525點參賽，不過特等獎再度由獲得夏茶特等獎的「大自在空間」所拿下，茶改場產服課課長林金池就表示，特等獎茶葉勝出的關鍵，主要是在製茶過程中，它的發酵度及甜度都非常理想，因此一致獲得評審青睞。
大自在空間店長張紘慈說，他們的團隊其實並茶農出身，而是由十多位年輕人組成、半路出家，靠著不斷向老茶農討教經驗，以及製茶比一般茶廠更細心，無論是從茶葉的採集、挑選到烘焙，都比別人仔細一點，也注意到老茶農忽略的不足，才能從累積的些微差距中取勝。
據了解，東方美人茶特等獎每年平均價格約在每台斤30萬元，今年東方美人茶冠軍夏茶價格已來到每台斤66萬元，因此茶界預估冠軍冬茶的價格並不會有太大落差。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言