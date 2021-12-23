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氣候早冷影響東方美人茶品質 茶商：小綠葉蟬大量死亡

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
評鑑現場不少品茗專家都搶著試品特等獎冠軍茶的口感與茶香，不過也指出前3名其實不分軒輊。記者巫鴻瑋／攝影
評鑑現場不少品茗專家都搶著試品特等獎冠軍茶的口感與茶香，不過也指出前3名其實不分軒輊。記者巫鴻瑋／攝影

北埔鄉農會今天（23日）舉行110年度新竹縣冬季東方美人茶評鑑決賽，特等獎冠軍茶再度由「大自在空間」奪下，不過因今年氣候早冷，連帶影響茶葉品質，茶商就指出是因小綠葉蟬大量被冷死導致，因此今年仍能有高品質的茶很不容易。

因今年11月初北埔及峨眉一帶的茶園受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫一夜之前暴跌到個位數，使得不少負責啃咬茶葉讓茶葉變香甜的小綠葉蟬，不堪天氣驟變大量死亡，連帶影響整體東方美人茶茶葉品質；茶商就指出今年的確受到早冬氣候影響，導致東方美人茶冬季茶葉的品質普遍不如以往，不過仍有少數高品質茶葉產出。

縣府農業處就指出，東方美人茶要能有好品質，就必須讓茶樹的嫩芽經小綠葉蟬吸食後，茶農手工採擷一心二葉茶芽，製茶師再以傳統技術精製而成高級白毫烏龍茶，葉身呈白、綠、黃、紅、褐5色相間，茶湯呈琥珀色，帶有天然的蜂蜜香與熟果味，才是好的東方美人茶。

今年冬茶評鑑共有525點參賽，不過特等獎再度由獲得夏茶特等獎的「大自在空間」所拿下，茶改場產服課課長林金池就表示，特等獎茶葉勝出的關鍵，主要是在製茶過程中，它的發酵度及甜度都非常理想，因此一致獲得評審青睞。

大自在空間店長張紘慈說，他們的團隊其實並茶農出身，而是由十多位年輕人組成、半路出家，靠著不斷向老茶農討教經驗，以及製茶比一般茶廠更細心，無論是從茶葉的採集、挑選到烘焙，都比別人仔細一點，也注意到老茶農忽略的不足，才能從累積的些微差距中取勝。

據了解，東方美人茶特等獎每年平均價格約在每台斤30萬元，今年東方美人茶冠軍夏茶價格已來到每台斤66萬元，因此茶界預估冠軍冬茶的價格並不會有太大落差。

茶葉 北埔 冷氣團

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