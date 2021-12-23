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桃園大溪落羽松變色遊客湧入 假日要有塞車心理準備
桃園市大溪區冬季風景得天獨厚，不但有石門水庫園區南苑停車場與中線、高線到壩頂大面積楓香、槭楓林道，還有員樹林、月眉人工濕地兩處知名落羽松林道，平日遊客絡繹不絕，假日更是到了賞景要有塞車心理準備的地步。
大溪區公所表示，員樹林落雨松在石園路558巷通往瑞福路的巷路兩邊，6公尺寬約1公里長的路種植多棵落雨松，15年前種下以後如今成林，這個季節白天隨時都有遊客拍照，2017年底，558巷入口已經改成「落羽松路」，成為桃園市第一個以景觀特色命名的道路。
月眉人工濕地是這兩年開闢的新景點，10座大小不同的濕地規畫部分地區種植近400棵落羽松，雖然種下的時間比不上員樹林的落羽松久遠，但濕地能反射出環湖的落羽松倒影，可以產生更多的美拍角度，加上附近還有山豬湖生態區、中庄調整池，遊客人數已經超過員樹林落羽松林道。
桃園市還有八德區霄裡大池也有成排的落羽松林道，大溪河濱公園也有但是數量不多，這個季節都是遊客搶看美拍的景點。
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