桃園槽化島擋住行穿線 交通局：路口大設計有用意
桃園市中壢區民族路六段及高鐵南路六段與楊梅區交界路口，行人穿越斑馬線先前被民眾反應動線設計出現問題，因路口相當大行人穿越需耗費較多時間，但卻有槽化島擋在斑馬線上，導致行人需繞道通行；桃市府交通局交通工程科長劉廣堂表示，經反應有畫上槽化線了，但若將號誌桿移設到路旁，會造成駕駛人沒辦法清楚辨識燈號，不會更加安全。
此路口為往來市區的重要幹道，上下班時間車流量大，車輛轉彎頻繁，但仍會有未注意不小心擦撞的情形發生，行人穿越過馬路也仍會有危機發生，提高對往來車輛的注意力，有民眾也擔心若有身障行動不便者，繞過槽化島會過於危險。
警方表示，去年和今年劃設完畢後並無汽車和行人發生受傷的事故，汽機車間的事故則由7件下降至6件；有民眾坦言此路口相當大，發生交通事故在所難免，但還是希望能再改善提升民眾安全。
劉廣堂表示，因為此路段民族路路面寬大，還有右轉的槽化車道，但槽化島有導引右轉車流與防撞的功能，目前的號誌桿如移設到路旁，會造成駕駛人沒辦法清楚辨識燈號，故今年4月已先已標線方式處理，加上分隔島旁已是車道，因此先以預留行人留停空間方式，讓行人與車輛可以分流，以保障行人安全。
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