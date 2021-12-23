年菜外帶每人千元有找 煙波限量「寶島年菜宴」開賣

因受疫情影響，消費者無法出國過年，加上明年春節假期長達九天，國內餐飲及聚會需求大幅提升，為搶年節餐飲商機，煙波新竹湖濱館推出限量年菜外帶「煙波寶島年菜宴」，菜品內容分別由集團駐點館別當地具代表性的食材研製而成，這次主打六人份年菜組合6999元，於明年1月10日前預訂則享有早鳥優惠價5999元，等於每人不到千元可品嘗年節必吃大菜。

煙波集團指出，為解決許多家庭難以掌握菜量的狀況，也提供旅客品項單購的選擇，拿捏份量不浪費。「初二回娘家」為農曆年另一團聚重點，煙波新竹湖濱館推出「虎年煙波女婿傳家宴」，六人桌菜 9888元+10%、十人桌菜 1萬5888元+10%，還有樂手現場互動演唱及豐富抽獎活動，讓饕客們沉浸在熱鬧歡騰的年節氛圍中大啖美食。

另外，煙波集團推出的年菜外帶「煙波寶島年菜宴」以環遊寶島為主軸拾取在地食材，用星級手藝呈現細膩珍餚，早鳥價5999元囊括六道經典菜品：「新竹－北埔老菜脯仙草雞湯」經過歲月催化的甘醇黑金老菜脯，搭配味甘不燥的仙草乾，湯頭清爽芳香。

除煙波新竹湖濱館銷售年菜外帶，集團旗下飯店餐廳也同步開放預訂春節餐飲專案，新竹湖濱館-莫內西餐廳除夕至初五推出中西薈萃的自助百匯1280 元+10%起，讓饕客有更多元的選擇。陽光小館及蝶屋日式餐廳提供套餐服務，除夕至初五每880元+10%至1280元+10%；醉月樓及宴會廳以桌菜方式訂席，供應1萬2800元+10%至2萬2800 元+10%等不同價位桌菜。