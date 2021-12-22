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桃機二航廈強化動線分流管理防疫 迎春節人潮

中央社 / 桃園22日電

因應陸續返台的農曆春節人潮，桃園國際機場強化邊境防疫工作，針對第二航廈旅客動線分流推出防疫升級措施，透過路幅增加及動線優化，杜絕接觸交叉的可能，確保防疫滴水不漏。

桃園國際機場國境單位今天表示，近日除調整部分動線路幅，優化入境動線增加旅客入境速度。對於以往由專人引導入境並需清空動線的特定旅客，也透過更明確的標示，讓動線更加清楚，達到更好的旅客分流效果。

桃機公司指出，受到國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，近日已陸續出現提前返台過節的旅客，桃機特別強化第二航廈動線管理，1樓的入境樓層僅供入境旅客分流採檢及交通動線使用。

桃機公司表示，出境旅客及一般民眾前往觀景台參觀，由3樓出境樓層進出；搭乘機捷前往桃機的民眾，建議避免在1樓入境大廳逗留；至於搭乘客運的民眾，在進入航廈後可依指引動線搭乘電梯前往出境層。

桃機公司指出，透過將一般民眾及入境旅客分流於不同樓層的方式，同時持續配合進入航廈實聯制、量測體溫、手部消毒及航廈深度清消作業，落實嚴格門禁措施，減少病毒在國家大門傳播機會。

桃機 桃園 機捷 實聯制 COVID-19 春節

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