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影／好美！公館鄉農會祈福創意耶誕樹點燈 亮到元宵節

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉農會前稻草跨年祈福耶誕樹今天晚上點燈，成為公館街頭新亮點。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉農會前稻草跨年祈福耶誕樹今天晚上點燈，成為公館街頭新亮點。記者范榮達／攝影

苗栗縣公館鄉農會前稻草跨年祈福耶誕樹今天晚上點燈，閃亮繽紛色彩的燈光，馬上引來路人驚呼「好美」！晚間6點到10點將持續亮到元宵節，成為公館街頭新亮點。

公館鄉農會去年推出「福菜、花田、堆稈棚」農業跨年嘉年華系列活動，獲得熱烈回響，今年延續辦理，11月開始紮稻稈、堆稈棚，12月5日辦理福菜節，系列活動副縣長鄧桂菊、公館鄉長曾美露、鄉民代表會主席劉冠霆、副主席湛炎慶、公館鄉農會理事長林乾銘、常務監事江建溪、總幹事古雪雲等人，今天晚上6點半在公館鄉農會前廣場為稻草跨年祈福耶誕樹點燈。

創意耶誕樹在倒數聲結束後亮起，繽紛色彩伴隨煙火，現場氣氛熱鬧滾滾，許多路人驚呼好美，駐足觀賞拍照，公館鄉農會指出，創意耶誕樹每天晚上6點亮到10點，預計持續到元宵節。

古雲雪說，耶誕樹結合稻草編織與竹編藝術，其中稻草編織來自公館鄉喜妹娜哇，主題「豐年滿作」，因公館鄉重要經濟作物紅棗今年產量略減，希望祈福國泰民安，明年大豐收，農會業績長紅，此外，竹編藝術部分，特別找來竹編大師曾枝榮團隊打造，農會在公館鄉的鬧區，希望耶誕樹成為地標亮點。

今年並在縣道119甲線新東大橋、客屬大橋間的16公頃農田，撒下向日葵、大波斯菊、黃波斯菊種子，打造屬於公館的「花田一路」，花田美景預計明年1月中旬陸續綻放，屆時結合苗栗特色館的隘寮下奉茶亭，及苗栗縣農會的社區小舖，規畫豐富多元的農村嘉年華活動，請民眾拭目以待。

苗栗縣公館鄉農會前稻草跨年祈福耶誕樹今天晚上點燈，成為公館街頭新亮點。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉農會前稻草跨年祈福耶誕樹今天晚上點燈，成為公館街頭新亮點。記者范榮達／攝影

農會 花田 跨年 元宵節 苗栗縣

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