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日本浮石影響烏魚迴游？桃園漁民憂今年烏魚「壞年冬」

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園漁民出海捕撈烏魚零星，懷疑日本浮石影響，漁民憂今年烏魚「壞年冬」。記者曾增勳／翻攝
桃園漁民出海捕撈烏魚零星，懷疑日本浮石影響，漁民憂今年烏魚「壞年冬」。記者曾增勳／翻攝

最近寒流來襲，台灣沿海去年12月烏魚來臨季節，但今年冬至已過，桃園沿海迴游烏魚僅零星出現，讓漁民很心急，桃園區漁會總幹事陳義成今說，往年冬至前後烏魚群迴游出現多，今年反常，最近漁船出海最多捕獲100多尾，懷疑可能受日本火山浮石影響，鰻苗都少，漁民擔心今年會是烏魚「壞年冬」。

西部沿海每年冬至前後為「信魚」烏魚迴游季節，今年已接近12月底，冬至剛過去，桃園沿海漁民出海捕撈烏魚卻少見烏魚群迴游出現，大園漁民說，今年至今桃園沿海出現烏魚少，最近聽到馬祖、東引出現迴游烏魚，不少大型漁船過去捕撈，增加收入。

陳義成表示，桃園大園沿海以往早已現烏魚捕撈熱潮，今年冬至已過，漁民最近年出海捕撈烏魚，1條船最多捕獲100多尾、一般只有3、40尾到4、50尾，比過去少很多，甚至寒流來襲，以往海岸河口許多鰻苗，今年也少很多。

據出海漁民指稱，海面有時會出現異味，陳義成表示，沿海至今迴游烏魚群未出現，只有零星烏魚，今年烏魚數量勢必遠不如去年，鰻苗也銳減，有可能受漂過來的日本浮石影響，加上最近海象不好，烏魚數量少、連帶影響製作烏魚子數量，漁民預期「烏金」收入可能落空。

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