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桃園擬調高囤房稅 鎖定6戶以上房產大戶課3.6%

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府為抑制囤房炒作，擬修訂桃園市房屋稅徵收率自治條例，提高非自用住宅房屋稅率。圖／本報資料照片
桃園市政府為抑制囤房炒作，擬修訂桃園市房屋稅徵收率自治條例，提高非自用住宅房屋稅率。圖／本報資料照片

桃園市政府為抑制囤房炒作，擬修訂桃園市房屋稅徵收率自治條例，提高非自用住宅房屋稅率。修正草案今出爐，持有6戶以上者，每戶將按3.6%稅率課徵，預計有2萬戶受影響，最快明年上半年送市議會審議、後年實施。

桃園市地方稅務局表示，桃園2015年制訂桃園市房屋稅徵收率自治條例，非自用住宅房屋稅採單一稅率2.4%，實施之後已有效遏止囤房，然為了打造民眾買得起的宜居城市，經審慎評估後，決定以現行稅率為基礎，提高持有6戶以上非自用住宅者的房屋稅。

地稅局指出，桃園境內個人持有房屋數最多為49戶，法人則是286戶。未來，持有6戶以上非自用住宅者，每戶稅率將以3.6%計算，但公有房屋供住家使用、勞工宿舍、公立學校學生宿舍BOT案和公同共有房屋不在此限，仍以2.4%課徵。

另外，關於建商持有新建房屋問題，如建案2年內銷收8成左右，該段時間應屬待售期，難認有囤房動機。因此，建商在待售期2年內房屋稅為2.4%，超過2年未售出才會適用3.6%稅率，市府期望透過這項政策加速建商合理出售房屋。

地稅局也表示，非自住住家用房屋差別稅率方案已經擬定，接下來將辦理預告，廣納各方意見提市政會議通過，預計明年上半年送市議會審議，三讀通過後公布施行，最快後年開徵適用。

桃園 BOT 房屋稅 囤房

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