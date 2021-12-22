苗創中心成立8年 促產業升級打入特斯拉、豐田供應鍊

經濟部苗栗產業創新推動中心成立8年，陸續成立粉末冶金、紡織化纖、高值陶瓷及智慧服務4個產業聯盟，並透過科專資源協助苗栗產業升級發展，促使苗栗業者如旭宏金屬、華成鋼模打入特斯拉（Tesla）及豐田（TOYOTA）等國際汽車廠供應鏈。苗創中心上午在竹南科學園區舉辦苗栗產業大聯盟成果展，強調，將持續深耕在地、活化苗栗產業群聚

成果展展出超過30項經濟部協同苗栗業者共同開發的成果。苗創中心指出，苗創8年來深耕地方，陸續成立粉末冶金、紡織化纖、高值陶瓷及智慧服務4個產業聯盟，並透過科專資源導入智慧製造、機能纖維、AI、節能減水等多項技術協助苗栗產業升級發展，促使苗栗業者如旭宏金屬、華成鋼模打入特斯拉及豐田等國際汽車廠供應鏈，紡安公司也接獲日本品牌訂單，搶攻國際市場。

經濟部技術處處長邱求慧表示，8年前經濟部在立委陳超明等人支持下成立「苗栗產業創新推動中心」後，積極以苗創中心為基地及平台，將科專成熟技術導入苗栗在地業者，至今已導入超過1000案，陸續帶動粉末冶金、紡織化纖及陶瓷等3個產業升級轉型，促進業者擴大投資16億元，在當地創造逾20億元衍生產值。