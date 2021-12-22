苗創中心成立8年 促產業升級打入特斯拉、豐田供應鍊
經濟部苗栗產業創新推動中心成立8年，陸續成立粉末冶金、紡織化纖、高值陶瓷及智慧服務4個產業聯盟，並透過科專資源協助苗栗產業升級發展，促使苗栗業者如旭宏金屬、華成鋼模打入特斯拉（Tesla）及豐田（TOYOTA）等國際汽車廠供應鏈。苗創中心上午在竹南科學園區舉辦苗栗產業大聯盟成果展，強調，將持續深耕在地、活化苗栗產業群聚
成果展展出超過30項經濟部協同苗栗業者共同開發的成果。苗創中心指出，苗創8年來深耕地方，陸續成立粉末冶金、紡織化纖、高值陶瓷及智慧服務4個產業聯盟，並透過科專資源導入智慧製造、機能纖維、AI、節能減水等多項技術協助苗栗產業升級發展，促使苗栗業者如旭宏金屬、華成鋼模打入特斯拉及豐田等國際汽車廠供應鏈，紡安公司也接獲日本品牌訂單，搶攻國際市場。
經濟部技術處處長邱求慧表示，8年前經濟部在立委陳超明等人支持下成立「苗栗產業創新推動中心」後，積極以苗創中心為基地及平台，將科專成熟技術導入苗栗在地業者，至今已導入超過1000案，陸續帶動粉末冶金、紡織化纖及陶瓷等3個產業升級轉型，促進業者擴大投資16億元，在當地創造逾20億元衍生產值。
邱求慧指出，台灣粉末冶金產業總值超過300億元，苗栗產業占比為65%，相關業者高達50家，其中旭宏金屬在導入科專智慧製造系統等技術後，不僅解決缺工問題，並大幅提升產品精度及良率，更以齒輪零組件切入電動車大廠特斯拉的供應鏈；華成鋼模導入模具鍍膜技術與設備後，開發出高性能耐磨耗的汽車衝壓模具，大幅提升使用壽命2至3倍，節省表面處理成本60%，成功獲得豐田等國際車廠訂單，國外訂單比重也超越國內。
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