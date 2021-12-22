苗創中心成立8年 促產業升級打入特斯拉、豐田供應鍊

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
經濟部技術處處長邱求慧（左四）與立委陳超明（右三）出席苗栗產業大聯盟成果展，展出科專資源導入協助苗栗產業升級發展，進軍國際供應鏈的之重要成果。圖／苗創中心提供
經濟部技術處處長邱求慧（左四）與立委陳超明（右三）出席苗栗產業大聯盟成果展，展出科專資源導入協助苗栗產業升級發展，進軍國際供應鏈的之重要成果。圖／苗創中心提供

經濟部苗栗產業創新推動中心成立8年，陸續成立粉末冶金、紡織化纖、高值陶瓷及智慧服務4個產業聯盟，並透過科專資源協助苗栗產業升級發展，促使苗栗業者如旭宏金屬、華成鋼模打入特斯拉（Tesla）及豐田TOYOTA）等國際汽車廠供應鏈。苗創中心上午在竹南科學園區舉辦苗栗產業大聯盟成果展，強調，將持續深耕在地、活化苗栗產業群聚

成果展展出超過30項經濟部協同苗栗業者共同開發的成果。苗創中心指出，苗創8年來深耕地方，陸續成立粉末冶金、紡織化纖、高值陶瓷及智慧服務4個產業聯盟，並透過科專資源導入智慧製造、機能纖維、AI、節能減水等多項技術協助苗栗產業升級發展，促使苗栗業者如旭宏金屬、華成鋼模打入特斯拉及豐田等國際汽車廠供應鏈，紡安公司也接獲日本品牌訂單，搶攻國際市場。

經濟部技術處處長邱求慧表示，8年前經濟部在立委陳超明等人支持下成立「苗栗產業創新推動中心」後，積極以苗創中心為基地及平台，將科專成熟技術導入苗栗在地業者，至今已導入超過1000案，陸續帶動粉末冶金、紡織化纖及陶瓷等3個產業升級轉型，促進業者擴大投資16億元，在當地創造逾20億元衍生產值。

邱求慧指出，台灣粉末冶金產業總值超過300億元，苗栗產業占比為65%，相關業者高達50家，其中旭宏金屬在導入科專智慧製造系統等技術後，不僅解決缺工問題，並大幅提升產品精度及良率，更以齒輪零組件切入電動車大廠特斯拉的供應鏈；華成鋼模導入模具鍍膜技術與設備後，開發出高性能耐磨耗的汽車衝壓模具，大幅提升使用壽命2至3倍，節省表面處理成本60%，成功獲得豐田等國際車廠訂單，國外訂單比重也超越國內。

經濟部苗創中心首創AI解密柴燒陶金銀彩工藝技術，提高柴燒陶品良率50%，提升陶瓷產業國際競爭力。圖／苗創中心提供
經濟部苗創中心首創AI解密柴燒陶金銀彩工藝技術，提高柴燒陶品良率50%，提升陶瓷產業國際競爭力。圖／苗創中心提供
苗創中心協助苗栗粉末冶金產業智動化轉型，打入特斯拉及豐田等國際汽車廠供應鏈。圖／苗創中心提供
苗創中心協助苗栗粉末冶金產業智動化轉型，打入特斯拉及豐田等國際汽車廠供應鏈。圖／苗創中心提供

豐田 特斯拉 TOYOTA

延伸閱讀

馬斯克受訪譏諷CNN 批政治正確是現代文明最大威脅

馬斯克已實現出脫特斯拉10%持股的目標 批課稅過重

去中心化網路Web3概念正夯 馬斯克開酸：有誰看過？

來不及了！自駕往醫院途中 「特斯拉寶寶」呱呱落地

相關新聞

頭份限定！生育津貼再加碼 每胎1萬元第三胎以上2萬元

苗栗縣人口最多的頭份市繼縣府後，跟進婦女生育津貼加碼，市長羅雪珠今天宣布明年新生兒補助金，每胎從5000元調整到1萬元，...

桃園某防疫旅館感染事件 鄭文燦：將發慰問金補償

桃園某防疫旅館爆新冠肺炎群聚感染事件，影響部分入境旅客隔離檢疫需求，桃園市政府緊急協助安置及轉介其他旅館，但由於房價有差...

清大建功天橋拆除「視野變開闊」 竹市明年初再拆這2座

新竹市政府20日起展開清華大學前方建功人行陸橋拆除作業，昨天因委外廠商施工延宕，造成光復路大塞車，市府已開罰3萬元，並要...

苗創中心成立8年 促產業升級打入特斯拉、豐田供應鍊

經濟部苗栗產業創新推動中心成立8年，陸續成立粉末冶金、紡織化纖、高值陶瓷及智慧服務4個產業聯盟，並透過科專資源協助苗栗產...

影／新竹肉品市場迎新行政大樓 反萊豬未過加強豬隻檢查

新竹肉品市場股份有限公司22日舉辦新行政大樓落成啟用典禮，總經理江寧增指出，肉品市場舊行政大樓歷經921大地震，建物結構...

西湖鄉思親塔落成 傳統八角建築風格與懷恩塔相呼應

苗栗縣西湖鄉第二座納骨塔「思親塔」歷經4年興辦過程，上午舉行落成開光灑淨祈福法會，未來可提供1萬8000個塔位供民眾安奉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。