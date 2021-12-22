影／新竹肉品市場迎新行政大樓 反萊豬未過加強豬隻檢查

新竹肉品市場股份有限公司22日舉辦新行政大樓落成啟用典禮，總經理江寧增指出，肉品市場舊行政大樓歷經921大地震，建物結構有安全疑慮，2019年於舊大樓旁興建新行政大樓，今年3月完成驗收，提供辦公同仁及民眾更安全的洽公環境，場內也持續加強豬隻衛生檢查及藥檢，要求萊劑零檢出。

新竹肉品市場已營運40年，舊行政大耐震係數不足，雖經過補強，但基於安全考量，肉品市場董事會於2017年9月提案通過興建新行政大樓，工程於2019年8月底動土，今年1月底竣工，3月完成驗收，因疫情關係延至今日舉辦新行政大樓落成啟用儀式。江寧增表示，興建新大樓總經費約3000萬元，3層樓建物可提供辦公人員及洽公民眾更安全的公共空間。

新竹肉品市場負責供應大新竹地區溫體豬肉源，今年1月迄今，肉品市場拍賣近21萬頭毛豬和屠宰約12萬頭毛豬，江寧增說，肉品市場落實「防豬瘟、護食安」，嚴格把關進場豬隻健康，從進大門就用紅外線監測，如有豬隻體溫異常，動檢獸醫會要求該豬隻不得參與拍賣，屠宰方面駐場獸醫也會逐條從外觀到內臟確實檢查還有藥檢。

新竹肉品市場安全衛生的SOP流程，包括檢附家畜健康證明書、獸醫實施屠宰前衛生檢查，屠宰後屠體及內臟衛生檢查，肉品市場表示，所有的肉品都經過嚴格的把關才能取得「合格驗印」，再進入市場販售，保證皆為不含萊劑的國產豬。

江寧增說，新竹肉品市場提供公正、公平、公開的交易平台，穩定豬源、豬價，讓承銷商、供應商均能受利，反萊豬公投雖不通過，但目前豬價穩定。

新竹肉品市場正在推動屠宰現代化，落實人道屠宰之國際潮流趨勢，以及申請HACCP屠宰場危害分析重要管制點驗證，導入屠宰場肉品衛生安全管制系統制度，確保嚴謹的屠宰作業，另推動冷鍊物流，升級肉品市場附設分切及冷藏運銷設施，提高產銷調節彈性，確保肉品品質及安全。