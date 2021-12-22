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西湖鄉思親塔落成 傳統八角建築風格與懷恩塔相呼應

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣西湖鄉第二座納骨塔「思親塔」歷經4年興辦過程，上午舉行落成開光灑淨祈福法會，未來可提供1萬8000個塔位供民眾安奉先人。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣西湖鄉第二座納骨塔「思親塔」歷經4年興辦過程，上午舉行落成開光灑淨祈福法會，未來可提供1萬8000個塔位供民眾安奉先人。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣西湖鄉第二座納骨塔「思親塔」歷經4年興辦過程，上午舉行落成開光灑淨祈福法會，未來可提供1萬8000個塔位供民眾安奉先人；西湖鄉首座納骨塔懷恩塔啟用迄今已23年，近8000個塔位幾乎全滿，鄉公所規畫的思親塔去年3月開工，中國傳統的八角形建築造型與懷恩塔外觀相呼應。

西湖鄉公所1998年啟用鄉內首座納骨塔「懷恩塔」，由於環境清幽，八角形建築又有不同方位可選擇，吸引鄉民及鄰近鄉鎮市民來安奉先人，成為西湖鄉公共造產的「金雞母」，塔位現已所剩無幾，鄉公所4年多前就著手規畫「思親塔」，去年3月15日開工・今年7月完工驗收。

西湖鄉公所指出，思親塔外觀也是傳統中國八角形建築，骨灰櫃總量可達1萬8000個，第一期先設置1萬2000個；思親塔1樓規畫為辦公室、家屬休息區、暫厝區等，2樓為三聖佛祭拜區及3910個骨灰櫃，3及4樓規畫神主牌位1000位、骨灰櫃各3244個，5樓骨灰櫃規畫1612個。

西湖鄉長高阿賜表示，他接任鄉長後賡續辦理思親塔新建工程，鄉內納骨塔先前歷經歷任鄉長古木賢、楊秀瑕、何木炎、李文林的努力，並獲代表會和地方人士全力支持，如今第二座座納骨塔也終於落成，方便鄉親就近安奉、祭拜祖先，凝聚家族向心力、傳揚孝道精神。

苗栗縣長徐耀昌參加落成法會，他強調國內土葬需求已日漸式微，全國往生者火化率已超過98%，火化晉塔成為趨勢，思親塔落 成不僅方便西湖鄉民安厝先人，周邊鄰近鄉鎮地區民眾也增加安奉先人骨灰的優質選擇，縣府團隊未來會持續協助鄉鎮市公所提升縣內各地的殯葬服務品質。

苗栗縣西湖鄉第二座納骨塔思親塔上午舉行落成開光法會。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣西湖鄉第二座納骨塔思親塔上午舉行落成開光法會。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣西湖鄉第二座納骨塔思親塔上午舉行落成開光法會。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣西湖鄉第二座納骨塔思親塔上午舉行落成開光法會。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣西湖鄉第二座納骨塔「思親塔」歷經4年興辦過程，上午舉行落成開光灑淨祈福法會，未來可提供1萬8000個塔位供民眾安奉先人。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣西湖鄉第二座納骨塔「思親塔」歷經4年興辦過程，上午舉行落成開光灑淨祈福法會，未來可提供1萬8000個塔位供民眾安奉先人。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣西湖鄉第二座納骨塔思親塔（右）上午舉行落成開光法會，建築風格與原有的懷恩塔互相呼應。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣西湖鄉第二座納骨塔思親塔（右）上午舉行落成開光法會，建築風格與原有的懷恩塔互相呼應。記者胡蓬生／攝影

建築 法會 苗栗縣

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