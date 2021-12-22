新屋范姜祖堂左橫屋活化再利用 規劃6大區體驗認識客家

桃園新屋區著名的范姜老屋群，為具有客家樸實特色的老屋，家族於清朝乾隆年間來台開墾，於新屋地區此起造新屋，成為現今新屋地名由來；自范姜祖堂左橫屋群修復完成後，桃市府文化局積極提案獲得客家委員會經費補助，將左橫屋群活化再利用，注入新活力。

范姜氏源自廣東惠州府，清朝初年有婦人雷氏因丈夫范集景早逝，無力撫養孤子范文質，於是再嫁姜同英為妻，范文質長大成人後為感念繼父的養育之恩，將其5個孩子均冠上范姜複姓，1736年范文質二子范姜殿高隻身來臺，先到新屋鄉上庄子築屋暫居，再領4兄弟來臺墾拓，後來才遷到祖堂現址。

文化局表示，范姜祖堂為桃園市定古蹟，而祖堂左橫屋群修復完成後，將25個空間，規劃6大活化區域，分為八音學堂區，設有演奏與傳習功能學堂空間，現場也展示八音樂器供民眾體驗；朗讀光陰區，介紹范姜姓氏由來、遷徙聚居過程及老屋群風華，同時也呈現祭祀傳承精神。

習藝教室區以客家文化傳承教育為主，開放提供在地社團和社區居民租借使用；小藝廊區提供展示空間，讓藝術創作者或收藏家進駐策展；文化茶屋區以當代簡約為設計風格，供應桃園茶飲和在地點心，提供舒適的休憩空間；生活書屋則為開放空間，供親子共學閱讀。