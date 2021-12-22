快訊

國內增7例Omicron個案！平均接種疫苗五個月後感染

徐若瑄不忍了！身心俱疲強調：沒有介入李王的婚姻

新屋范姜祖堂左橫屋活化再利用 規劃6大區體驗認識客家

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
范姜祖堂為桃園市定古蹟，而祖堂左橫屋群修復完成後，將25個空間，文化茶屋區以當代簡約為設計風格，供應桃園茶飲和在地點心，提供舒適的休憩空間。記者翁唯真／翻攝
范姜祖堂為桃園市定古蹟，而祖堂左橫屋群修復完成後，將25個空間，文化茶屋區以當代簡約為設計風格，供應桃園茶飲和在地點心，提供舒適的休憩空間。記者翁唯真／翻攝

桃園新屋區著名的范姜老屋群，為具有客家樸實特色的老屋，家族於清朝乾隆年間來台開墾，於新屋地區此起造新屋，成為現今新屋地名由來；自范姜祖堂左橫屋群修復完成後，桃市府文化局積極提案獲得客家委員會經費補助，將左橫屋群活化再利用，注入新活力。

范姜氏源自廣東惠州府，清朝初年有婦人雷氏因丈夫范集景早逝，無力撫養孤子范文質，於是再嫁姜同英為妻，范文質長大成人後為感念繼父的養育之恩，將其5個孩子均冠上范姜複姓，1736年范文質二子范姜殿高隻身來臺，先到新屋鄉上庄子築屋暫居，再領4兄弟來臺墾拓，後來才遷到祖堂現址。

文化局表示，范姜祖堂為桃園市定古蹟，而祖堂左橫屋群修復完成後，將25個空間，規劃6大活化區域，分為八音學堂區，設有演奏與傳習功能學堂空間，現場也展示八音樂器供民眾體驗；朗讀光陰區，介紹范姜姓氏由來、遷徙聚居過程及老屋群風華，同時也呈現祭祀傳承精神。

習藝教室區以客家文化傳承教育為主，開放提供在地社團和社區居民租借使用；小藝廊區提供展示空間，讓藝術創作者或收藏家進駐策展；文化茶屋區以當代簡約為設計風格，供應桃園茶飲和在地點心，提供舒適的休憩空間；生活書屋則為開放空間，供親子共學閱讀。

文化局指出，過去范姜老屋前廣場，常年提供新屋在地單位和居民辦理大型活動使用，此次將祖堂內空間打開，透過左橫屋群活化再利用，除了展現其家族生活樣貌，更期待串聯新屋在地觀光景點。

范姜祖堂為桃園市定古蹟，而祖堂左橫屋群修復完成後，將25個空間，規劃6大活化區域。記者翁唯真／翻攝
范姜祖堂為桃園市定古蹟，而祖堂左橫屋群修復完成後，將25個空間，規劃6大活化區域。記者翁唯真／翻攝
桃園新屋區著名的范姜老屋群，為具有客家樸實特色的老屋。記者翁唯真／翻攝
桃園新屋區著名的范姜老屋群，為具有客家樸實特色的老屋。記者翁唯真／翻攝

老屋 桃園 文化局

延伸閱讀

守護古蹟學海書院 高氏宗祠啟動修復工程

台北住新房子有多難 僅2.3%家庭有機會住5年新屋

傳統客家結合流行RAP 賦予老文化新生命

桃園新屋首度種高粱陸續收成 與金門酒廠合作保價收購

相關新聞

桃園某防疫旅館感染事件 鄭文燦：將發慰問金補償

桃園某防疫旅館爆新冠肺炎群聚感染事件，影響部分入境旅客隔離檢疫需求，桃園市政府緊急協助安置及轉介其他旅館，但由於房價有差...

頭份限定！生育津貼再加碼 每胎1萬元第三胎以上2萬元

苗栗縣人口最多的頭份市繼縣府後，跟進婦女生育津貼加碼，市長羅雪珠今天宣布明年新生兒補助金，每胎從5000元調整到1萬元，...

桃園春節垃圾清運表出爐 這4天將停收垃圾

明年春節連假長達9天，過年前家家戶戶除舊布新，桃園市環保局今天公布春節清運規畫，將依循往例動員2000多名清潔隊員，在小...

新屋范姜祖堂左橫屋活化再利用 規劃6大區體驗認識客家

桃園新屋區著名的范姜老屋群，為具有客家樸實特色的老屋，家族於清朝乾隆年間來台開墾，於新屋地區此起造新屋，成為現今新屋地名...

清大建功天橋拆除「視野變開闊」 竹市明年初再拆這2座

新竹市政府20日起展開清華大學前方建功人行陸橋拆除作業，昨天因委外廠商施工延宕，造成光復路大塞車，市府已開罰3萬元，並要...

1天2次直擊苗28線露天燃燒 她投訴：到底要燒到何時？

廖小姐12月20日上午和下午分別在苗栗縣苗28線靠西湖鄉起點，及2至3公里處，鄰近高鐵軌道，目擊露天燃燒，她向聯合報系投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。