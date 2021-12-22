清大建功天橋拆除「視野變開闊」 竹市明年初再拆這2座

新竹市政府20日起展開清華大學前方建功人行陸橋拆除作業，昨天因委外廠商施工延宕，造成光復路大塞車，市府已開罰3萬元，並要求明天凌晨6點前要拆除完畢。市府工務處強調，施工仍以安全與不影響交通為主，明年初將再拆香山一號與二號橋。

新竹市光復路與建功路口、清華大學前方的建功人行天橋歷史逾40年，由於近年使用率低落，也不符無障礙規定，市府近年啟動存廢評估後，決定20日起將利用夜間施工拆除、封閉雙向車道，施工時間為夜間10點到隔天早上6點，周邊路口都有施工告示。

由於昨天早上施工超時，正逢上班尖峰，造成光復路周邊大塞車，市府工務處代理處長葉時青說，施工廠商因調派750公噸大型機具，未做好施工調配，原訂6點前撤場，延宕到7點多，因違反新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例第8條，已開罰3萬元。

葉時青說，施工廠商昨晚漏夜接力拆除，今天提前清晨5點就已經撤場，沒有影響到上班交通，目前建功人行天橋橋梁主體拆完，僅剩兩側的階梯與梁柱，若順利的話，明天早上6點前會全面拆除完畢。

建功人行天橋矗立地方40年，連日來漏夜拆除，原本橫跨光復路上方的橋體已經不見，不少用路人路過都有感「視線變開闊」，天橋下旁邊也有店家贊同拆除，表示天橋平常使用率不高，天橋拆掉後，店面也變亮許多，生意應該也會跟著帶動起來。