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1天2次直擊苗28線露天燃燒 她投訴：到底要燒到何時？
廖小姐12月20日上午和下午分別在苗栗縣苗28線靠西湖鄉起點，及2至3公里處，鄰近高鐵軌道，目擊露天燃燒，她向聯合報系投訴說，當天上午向苗栗縣消防局報案，卻找不到露燃地點，未料下午又看到另一個地點露燃，讓她很火大，氣炸了！
她說，苗28線是西湖鄉通往苗栗市捷徑，每天這麼多公務機關人員上、下班重要道路，難道沒人知道問題嗎？如果濃煙影響高鐵列車通行，後果恐難以設想。
消防局表示，當時受理報案時，因露燃地點太偏僻，因此再三與報案人確認位置，可能因此遭到誤會，消防人員後來有找到地點，露燃範圍很小，沒有大量濃煙，就地撲火勢，並未轉報環保局。
環保局回應指出，環保局當天沒有受理到報案或通報苗28線露燃，民眾若發現環境汙染案件，可撥打環保陳情專線0800-066666或037-558558轉8，環保局將盡速派員查察。
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