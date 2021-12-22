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竹南科周邊特定區配水池動工 竹南頭份2024後供水無虞

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府因應擴大竹南科學園區及周邊特定區的用水需求，斥資3億多元辦理的高架水塔及配水池工程上午動土。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府因應擴大竹南科學園區及周邊特定區的用水需求，斥資3億多元辦理的高架水塔及配水池工程上午動土。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府因應擴大竹南科學園區及周邊特定區的用水需求，斥資3億多元辦理的高架水塔及配水池工程上午動土，完工後可蓄水1.25萬噸，加上園區業者自備5.5萬噸蓄水設施及其他廠商1000噸，總計蓄水量可達6.85萬噸，大於工業區應備的3日用水量6.6萬噸；縣府強調未來配合永和山水庫田美攔河堰第2條引水路、東興給水廠擴建及鯉魚潭水庫南水北送工程，竹南科學園區及竹南、頭份等地在2024年將供水無虞。

高架水塔及配水池用地在大埔街及科專一路口，台積電興建中的廠房在附近，高架水塔設計可蓄水1500噸、配水池1萬1000噸，總計1萬2500噸，工程經費3億710萬元， 預計2023年6月完工。苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明及地方人士多人上午參加動土典禮及祈福儀式。

縣府水利處表示，當初苗栗縣擴大新竹科學園區竹南基地及周邊地區特定區計畫訂定時，就規畫有這項配水池工程，年初全台大乾旱，縣府加速推動辦理，期盼確保科學園區及周邊有充足供水，近兩年因疫情影響，導致各項供料起伏甚大，縣府雖財政拮据，但仍增編預算，期盼工程如期完成。

水利處長楊明鐃指出，這項配水池及水塔工程完成後，加上園區廠商自備的蓄水量可達6萬8500噸，遠大於工業區應備的3日用水量6萬6730噸，自來水公司等單位現正配合推動及辦理永和山水庫田美攔河堰第2條引水路、東興給水廠擴建及鯉魚潭水庫南水北送工程，目前鯉魚潭供水管線已鋪設到苗栗，延伸到竹南、頭份供水系統的管線施工中，預計2024年完工，屆時竹南科學園區及竹南、頭份等地可確保供水無虞。

苗栗縣政府因應擴大竹南科學園區及周邊特定區的用水需求，斥資3億多元辦理的高架水塔及配水池工程上午動土，用地在大埔街、竹科專一路口附近。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府因應擴大竹南科學園區及周邊特定區的用水需求，斥資3億多元辦理的高架水塔及配水池工程上午動土，用地在大埔街、竹科專一路口附近。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府因應擴大竹南科學園區及周邊特定區的用水需求，斥資3億多元辦理的高架水塔及配水池工程上午動土。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府因應擴大竹南科學園區及周邊特定區的用水需求，斥資3億多元辦理的高架水塔及配水池工程上午動土。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府因應擴大竹南科學園區及周邊特定區的用水需求，斥資3億多元辦理的高架水塔及配水池工程上午動土。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府因應擴大竹南科學園區及周邊特定區的用水需求，斥資3億多元辦理的高架水塔及配水池工程上午動土。記者胡蓬生／攝影

水庫 苗栗縣 南科

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