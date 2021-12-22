北台灣最大！竹市首座身障就業綜合大樓明年啟動服務

新竹市有3千多名身障職場員工，但過去因政府就業服務機關分散，身障者洽公不易，市府投入3億餘元，在鄰近科學園區的龍山西路上打造北台灣最大最完整、竹市首座公立身心障礙者就業綜合大樓，內有庇護工場、早療中心、職訓教室等空間；市長林智堅今天宣布，大樓明年1月11日起啟用，提供職業訓練、就業輔導等一條龍服務。

竹市府勞工處說明，身障者就業綜合大樓為地下1層、地上6層，1樓為多元商場，並有餐飲業進駐、郵局友善服務窗口和交流場域，提供小型活動辦理、展演場地及假日市集使用，目前已有4個團體單位進駐，分別為喜憨兒、竹夢園庇護工場、郵局等。

2樓由新竹市政府勞工處進駐，備有職業量測器具，提供身障者性向評估、穩定就業的諮商服務等；3樓為為桃竹苗首座、唯一公設民營兒童早療中心，為早療兒與遲緩兒量身打造400多坪空間，可提供40名學齡前兒童日間照顧、30名國小生課後照顧服務， 將於明年2月底啟用。

4樓為職訓教室，共4間教室，如中餐教室、烘焙教室、資訊教室等， 預計明年上半年啟用 ；5樓仍在招標中，將打造另一友善職業輔導場域，6樓則為機房區。整體設計以無障礙環境、社區共容為核心理念，戶外保留大量綠地，並設有廣場、無障礙停車場，提供附近居民休憩活動空間。

林智堅說，市府致力於實現身心障礙者生產性就業，以身心障礙就業大樓為孵化器，設置就業服務、職訓教室等，邀請喜憨兒基金會等庇護工場、社會企業等進駐，並設有商場、餐廳、小型展演空間等，提供身障朋友友善職場，並與科學園區企業合作，提升身障朋友就業軟實力並發揮就業優勢。