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楊文科3年減債117億元 竹縣債務比率創20年新低

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣長楊文科（前排右三）上任3年減債117億元，力拚完成施政藍圖，同時不讓債務留子孫。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科（前排右三）上任3年減債117億元，力拚完成施政藍圖，同時不讓債務留子孫。圖／新竹縣政府提供

新竹縣長楊文科上任即將滿3周年，預計於本周五於縣府舉辦就職3周年活動，今日搶先宣布財政政績，展現爭取連任的決心。財政處指出，新竹縣開源節流，3年來減債117.23億元，債務比率1年以上公共債務20.20％及未滿1年公債6.59％，創下近20年來新低，償債績效傲視全國。

縣府指出，縣長楊文科出身竹科管理局基層，上任即規畫新竹縣未來30年榮景施政藍圖，同時委請中華經濟研究院專業團隊辦理「新竹縣未來十年財政狀況分析及規畫」，用大數據分析預測縣府未來10年的財政收支情況，藉以評估施政優先次序，規畫出理想的施政藍圖。

縣府財政處表示，新竹縣開源節流積極招商引資，近3年來償還1年以上公共債務51億元、未滿1年公共債務25億元及自償性債務41.23億元，合計共償還117.23億元，債務比率20.20％及6.59％是近20年來新低。

財政處指出，新竹縣近3年成功推動竹北市自強七街立體停車場BOT案、新竹縣高效能垃圾熱處理設施BOO案、AI智慧園區招商、鳳山工業區開發及縣有房地都市更新外，也持續推動國有土地合作開發點石成金專案及台灣知識經濟旗艦園區、竹科三期開發等開源計畫，提升縣庫收入。

節流方面，縣長楊文科帶領縣府團隊透過轉貸減息等財務操作，向各行庫議價，每年節省近7000萬元債務利息支出，避免縣民納稅錢平白浪費。

縣府表示，新竹縣近年力拚招商引資財，連續3年榮獲財政部「非六都地方政府招商卓越獎」第一名肯定，也奪下108及109年度決算賸餘比率全國第一名佳績，締造109年度決算賸餘53.71億元縣史紀錄。

楊文科說，一個負責任的政府不該債留子孫，透過高效財政管理，讓新竹縣財政健全，才可以大力推動建設發展，落實老、中、青、幼通通照顧的目標，打造竹縣成為全台最樂活宜居的文化科技智慧城，他身為竹縣的舵手，以科技領航，讓竹縣起飛，責無旁貸，絕不辜負57萬縣民的付託。

新竹 債務 楊文科

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