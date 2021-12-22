魏如萱、蛋堡、盧廣仲感恩晚會開唱 竹市府周邊將封路

2021新竹市感恩季將開跑，24日晚上點亮228公園廣場耶誕樹後，25日午後護城河畔有星光市集，當天晚上在市府前廣場有耶誕感恩晚會，邀魏如萱、蛋堡以及盧廣仲等歌手獻唱。市府因應活動，市府周邊多處路段即日起至26日封路，提醒用路人注意。

新竹市政府交通處指出，為維持25日市府前廣場及府後街辦理感恩晚會及星光市集活動的活動進行圓滿順暢，部分道路實施封路管制措施，20日早上10時起至25日中午12時，中正路（中央路－英明街）往北大路方向外側車道封閉。

明天（23日）早上9時至12時、25日中午12時至24時，府後街（仁愛路65巷－世界街）道路封閉；25日中午12時至24時，中正路（中央路－世界街）、中山路（大同路－中正路）道路封閉；26日凌晨0時至27日晚上24時，中正路（中央路－英明街）往北大路方向外側車道封閉。