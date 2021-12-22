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頭份限定！生育津貼再加碼 每胎1萬元第三胎以上2萬元

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣人口最多的頭份市繼縣府後，今天宣布明年新生兒補助金加碼。圖／頭份市公所提供
苗栗縣人口最多的頭份市繼縣府後，今天宣布明年新生兒補助金加碼。圖／頭份市公所提供

苗栗縣人口最多的頭份市繼縣府後，跟進婦女生育津貼加碼，市長羅雪珠今天宣布明年新生兒補助金，每胎從5000元調整到1萬元，第三胎以上2萬元，羅雪珠說，雖然錢不多，市公所的心意，鼓勵年輕人「生產報國」。

34歲的頭份市陳姓婦人已生有3個小孩，她表示，頭份市近幾年發展快速，工作機會多，且教育資源等環境越來越好，才「勇」於生3個，不過，新生兒補助金加碼，雖不會因此多生，但對於年輕人而言，也不無小補。

縣長徐耀昌12月20日才宣布婦女生育津貼，明年起從8800元增加到1萬元，頭份市公所今天跟進，羅雪珠說，有感出生人數逐年遞減，市公所去年開辦新生兒補助金，每胎可申請5000元補助，為鼓勵更多年輕人生育明年新生兒，加碼到1萬元補助金，第三胎以上每名發放2萬元補助金，公所努力打造友善育兒環境，期能刺激生育率，讓年輕人定居頭份。

市公所指出，新生兒補助金設有門檻，必須父母其中一方設籍1年以上，新生兒完成出生登記並設籍頭份市，且新生兒的父母所得稅率未達20%者，去年補助558件，核發279萬元補助金，今年至11月補助539件，核發269萬5000元。

縣府統計頭份市人口，2018年10萬3081人、2019年10萬3701人、2020年10萬4641人，今年11月底10萬5018人，出生數依序709人、613人、652人及586人，新生兒並沒有隨著人口數逐年增加而增加。

此外，各鄉鎮市公所各設有資格條件，發放類似生育津貼，或新生兒補助金福利，包括銅鑼鄉每胎1萬2000元，苗栗市、南庄鄉、三義鄉、三灣鄉、獅潭鄉，每胎1萬元，通霄鎮、苑裡鎮發放500元以下新生兒禮品。

新生兒 生育 徐耀昌

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