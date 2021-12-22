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誠聖宮300年首科五朝建醮開鑼 看桌城牆36萬真鈔堆疊

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
蘆竹區誠聖宮今起五朝建醮大典，「虎躍蘆竹」看桌作品。記者曾增勳／攝影
蘆竹區誠聖宮今起五朝建醮大典，「虎躍蘆竹」看桌作品。記者曾增勳／攝影

桃園市蘆竹區誠聖宮慶祝關聖帝君來台300年、建廟50年，今天起舉辦祈安五朝建醮大典，今天上午舉行建醮起鼓及法會祭拜科儀，該廟也是桃園航空城蘆竹唯一保留宮廟，建醮大典吸引信眾參與十分熱鬧，該廟主委劉勝全特別介紹，廟方因應疫情祈福，罕見首次推出「神佑台灣、桃園三結義、虎躍蘆竹」看桌文化傳統呈現，難得一見。

誠聖宮主祀關聖帝君，清代年間徐氏祖先自福建南靖恭請帝君來台，至今成為大坑口地區居民信仰中心，廟方延至今年舉辦關聖帝君來台300年首科建醮大典，今天起至26日（農曆11月19日至23日）連續5天，建醮科儀之外，設置天公壇，邀請北港媽、新港媽、白沙屯媽及艋舺青山宮靈安尊王各地300多神尊擔任鑑醮神尊，提供信眾參拜祈安。

該廟今天建醮起鼓，劉勝全宣布建醮科儀展開，祈求疫情退散、國泰民安，他也分享建廟小故事及信眾募捐購地完成該廟園區，他說，甚至建廟延用舊有觀音石地磚，最後都在「帝君指示」下找到，廟方更創新作法將60位太歲神尊全都刻在神柱，每年輪值太歲再掛牌放上神位。

劉勝全說，建醮大典華麗醮壇、道士團科儀演行、普度法會之外，因應疫情首次推出罕見的看桌文化傳統，推出主題「神佑台灣」由帝王蟹製作神尊、五穀雜糧擺設台灣圖，「桃園三結義」的三英戰呂布場景、城牆用36萬現金真鈔堆疊，「虎躍蘆竹」用捏麵做成蝦兵蟹將看桌，融入台灣、桃園、蘆竹元素祈福，值得參觀。

蘆竹區誠聖宮今起五朝建醮大典，「神佑台灣」看桌用五穀雜糧堆疊寶島台灣。記者曾增勳／攝影
蘆竹區誠聖宮今起五朝建醮大典，「神佑台灣」看桌用五穀雜糧堆疊寶島台灣。記者曾增勳／攝影
蘆竹區誠聖宮今起五朝建醮大典，「桃園三結義」看桌用36萬元真鈔堆疊城牆。記者曾增勳／攝影
蘆竹區誠聖宮今起五朝建醮大典，「桃園三結義」看桌用36萬元真鈔堆疊城牆。記者曾增勳／攝影
蘆竹區誠聖宮今起五朝建醮大典，該廟主委劉勝全介紹罕見「神佑台灣、桃園三結義、虎躍蘆竹」看桌文化傳統。記者曾增勳／攝影
蘆竹區誠聖宮今起五朝建醮大典，該廟主委劉勝全介紹罕見「神佑台灣、桃園三結義、虎躍蘆竹」看桌文化傳統。記者曾增勳／攝影

建醮 桃園 疫情

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