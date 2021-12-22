桃園中大附近四叉路口用路人霧煞煞 已再調整號誌時相

桃園中壢區中央大學附近有一四叉路口，由舊的中正路、志廣路及三民路一段最後匯集成大條的新中正路，但此處路口相當大，為維護安全桃市府交通局也設計了6個時相要避免民眾發生車禍，不過不熟悉此路段的民眾經過仍會發生霧煞煞不知何時可轉彎的情況發生。

有民眾表示，她的先生近日駕駛轎車要從舊的中正路左轉至三民路一段，卻和中正路直行往中壢市區方向的機車騎士發生擦撞，但因雙方都亮綠燈，因此警方判定2人都無肇事責任，因此雙方的車損都需自行負擔，讓她相當氣憤此處號誌到底該如何正確行駛。

中壢警分局調查資料顯示，今年至11月底止，此路口共有47件交通事故，也有民眾多次陳情和會勘過，狀況有逐步改善。

交通局運輸資訊中心股長王國偉表示，此處因路口大加上道路眾多，因此今年10月交通號誌時項有再做修正，將所有的黃燈及全紅燈的時間都延長，讓可行駛的車輛有更多緩衝的通過時間，目前這個路口共有6個時相。

王國偉最後指出，此處路型複雜，有些人會沒等到他可行走的左右轉號誌就先行行駛，但目前設計的方式雖然車流周期效率較低，卻是考慮後以安全為主的亮燈方式，無法改變道路現狀，因此從號誌的銜接來提升用路人安全。

有民眾表示，此處道路可否拓寬或再做更好的規劃，雖然號誌的亮燈設計有考量安全性，但第1次行經的駕駛還是會不太理解，盼能再多加思考道路規劃。