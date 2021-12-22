桃園春節垃圾清運表出爐 這4天將停收垃圾

明年春節連假長達9天，過年前家家戶戶除舊布新，桃園市環保局今天公布春節清運規畫，將依循往例動員2000多名清潔隊員，在小年夜、除夕加班收垃圾；為讓清潔隊員好好休息，初一至初四停收，初五各區清潔隊會提早收假清垃圾，初七恢復正常清運。

環保局指出，明年1月30日小年夜適逢星期日原本停收垃圾，但考量民眾大掃除，將請各區清潔隊在1月30日和31日除夕加班，加收一趟至收完為止（夜間停收）；接下來2月1日初一至4日初四停收4天；2月5日初五，各區清潔隊提早收假，從早上9點加收一趟至收完為止（夜間停收）；2月7日初七也特別自中午12點起開始清運，增加市民倒垃圾的時間，夜間則恢復正常清運。

環保局提醒，復興區在2月1日、2日、4日、5日、6日等5天都是停收，1月31日及2月3日自上午8點起清運1趟至收完為止，夜間則停收。

環保局表示，大掃除時若有大型的廢棄物或家具，需要協助載運，可先與所在地的清潔隊聯絡，清潔隊會安排專車依預定時段前往清運，預約時間到1月27日下午5點為止，直到2月7日初七才會恢復正常預約登記清運。

環保局呼籲，大掃除期間若清出點香器、卡式爐瓦斯罐，務必排空瓦斯後交給回收車，避免危險物品擠壓引發危險；如市民於停收期間仍有倒垃圾需求，也可至各區清潔隊定點倒垃圾，詳細地址及開放時段可至「桃園市政府環境清潔稽查大隊」網站查詢。