林智堅表揚竹市模範公務員 發獎金、給5天公假

新竹市今年獲經濟日報評選為全台最幸福城市，市長林智堅特別表揚4名獲選今年度新竹市模範公務人員，讚許4人是新竹建設、防疫大功臣，「得獎實至名歸」；分別為工務處科長莊坤霖、衛生局科長王芳時、警察局前警務員吳勝繙（現陞至警政署）與城市行銷處約聘人員萬怡君，除了頒發獎座，也可領到獎金及享有公假5日的實質獎勵。

工務處土木科科長莊坤霖協助竹市各大公共工程推行，包含新闢道路工程新竹市公道三（竹光路延伸銜接至景觀大道）、新建工程大坪頂納骨塔等，多項工程獲國內外獎項國家卓越建設獎、台灣景觀大賞、GOOD DESIGN、國際景觀大賞等9次獲獎紀錄。

林智堅接見莊坤霖時，也肯定莊同時榮獲行政院評選為行政院模範公務人員，他的工作顛覆公務員只待在辦公室的印象，「從黝黑膚色就知道都在工地風吹日曬雨淋」，真的很辛苦。

「印象最深是隆恩圳藍帶親水空間景觀工程」，莊坤霖說，隆恩圳位於市區又鄰近住宅區，從公園設計、施工交通、噪音影響，民眾建議不少，但他不曾感到厭煩，期間辦理20場會勘向民眾說明，並與設計師、市府及營造廠溝通，完成不可能的任務。

衛生局疾管科科長王芳時是竹市疫調中心第一線的作戰人員，疫情爆發時，疫調小組團隊成員每晚挑燈夜戰，她還記得今年新竹市首例本土個案時，她清晨5點就通知市長，市長一如往常很快就「秒讀」並啟動後續作業。

王謝謝市長投入大量人力、資源進駐防疫團隊，更結合本市五大醫院，提升新竹市防疫應變能力，也謙稱防疫是團體作戰，並非一人功勞，「再忙再累都是應該的，都是為了新竹市」。

林智堅說，新竹市防疫向來料敵從嚴，以「精準疫調、確實隔離、阻斷傳播練、施打疫苗」策略，讓竹市成為北台灣累計確診個案最低城市。作為疾管科長的王芳時最辛苦，他也特別代表市府、市民致謝。

城市行銷處約聘人員萬怡君負責新竹公園與動物園再生計畫，她的同事笑說「她不是在新竹公園，就是在往新竹公園的路上。」萬怡君說，她是新竹人，能親自參與自己家鄉改造「與有榮焉」，她也驕傲地向親朋好友分享竹市的改變。更將新竹公園經驗持續延伸，她目前執行進擊公園2.0計畫，逐步改造10座公園。

警察局前警務員吳勝繙發揮自身資訊專長，推動科技執法，包含大數據分析平台、AI車牌辨識等智慧化系統等，成為全國首發AI車牌辨識採購公開測試案例。吳勝繙也辦理新竹市政府、交通大學、國家高速網路中心三方數據合作應用備忘錄，也多次主動提供各局處有關資訊科技上技術協助，資訊專長突出，榮升至內政部警政署服務。