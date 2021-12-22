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社區接種站未開 鄭文燦：把空間還給民眾
桃園市新冠肺炎疫苗第一劑涵蓋率84.72%、第二劑68.66%。市長鄭文燦今天上午主持市政會議時表示，疫苗現以醫療院所為主要的接種地點，市民中心及巨蛋體育館的社區接種站空間將還給民眾，如果中央有新的接種疫苗計畫，再另行規劃。
隨著疫苗涵蓋率提升，以及中央多元化接種疫苗方案，超市賣場相繼設點替民眾打疫苗，坊間開始有聲音，希望各地市民活動中心的社區接種站能退場，桃園藍綠議員也呼籲接種計畫回歸到專業醫療院所，把空間還給民眾。
「以體育或市民使用為主！」鄭文燦表示，現在社區接種站就暫時不用，因為現在每一輪接種計畫，醫療院所大概都可以支援。因此，已責成各區公所自行評估，若將來接種站用不到，市民活動中心就恢復給民眾使用，桃園巨蛋體育館也是一樣，若有設站需求，再請衛生局提早規劃，安插使用時間。
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