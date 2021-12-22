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桃園某防疫旅館感染事件 鄭文燦：將發慰問金補償

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫會議核定某防疫旅館旅客房價差額補助，也宣布將發慰問金關懷。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫會議核定某防疫旅館旅客房價差額補助，也宣布將發慰問金關懷。記者陳俊智／攝影

桃園防疫旅館爆新冠肺炎群聚感染事件，影響部分入境旅客隔離檢疫需求，桃園市政府緊急協助安置及轉介其他旅館，但由於房價有差額，市府將動用災害準備金補助，每房每晚最多1千元。市長鄭文燦今天上午主持防疫會議核定補助方案，也宣布將發給受群聚事件影響的旅客慰問金。

桃園市觀光旅遊局指出，全市現有28家一般防疫旅館、1家臨時防疫處所，總房間數3215間，目前可連續入住7天的空防只剩14間，可連續入住15天的空房剩11間，房況吃緊。

桃園火車站附近某防疫旅館本月16日傳群聚感染事件，全館淨空消毒，至今尚未重啟，不少原訂16日之後要入住的旅客受影響，觀旅局緊急協調原收容移工檢疫的檢疫處所安置，也轉介旅客到鄰近縣市旅館，另在中壢找到一家替代防疫旅館，27日之後將啟動專案，補足原本的住房需求。

觀旅局表示，春節前夕不僅房況吃緊，房價也高漲，民眾配合政府防疫，被迫入住超出原本預算的防疫旅館，政府應適時予以補助，因此擬補助原定16日之後要入住感染事件旅館的旅客房費，每房每晚最高1千元，預計總經費需要3百萬元。

市長鄭文燦今天上午核定運用災害準備金補助旅客房費。他表示，感染事件應該是落幕了，但防疫旅館要恢復營運，還要請示中央疫情指揮中心，已責成觀旅局、衛生局盡快與中央研擬時間，另事件造成部分旅客被迫移到集中檢疫所隔離，造成不變，市府也將發慰問金補償。

防疫旅館 桃園

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