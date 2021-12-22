桃園某防疫旅館感染事件 鄭文燦：將發慰問金補償

桃園某防疫旅館爆新冠肺炎群聚感染事件，影響部分入境旅客隔離檢疫需求，桃園市政府緊急協助安置及轉介其他旅館，但由於房價有差額，市府將動用災害準備金補助，每房每晚最多1千元。市長鄭文燦今天上午主持防疫會議核定補助方案，也宣布將發給受群聚事件影響的旅客慰問金。

桃園市觀光旅遊局指出，全市現有28家一般防疫旅館、1家臨時防疫處所，總房間數3215間，目前可連續入住7天的空防只剩14間，可連續入住15天的空房剩11間，房況吃緊。

桃園火車站附近某防疫旅館本月16日傳群聚感染事件，全館淨空消毒，至今尚未重啟，不少原訂16日之後要入住的旅客受影響，觀旅局緊急協調原收容移工檢疫的檢疫處所安置，也轉介旅客到鄰近縣市旅館，另在中壢找到一家替代防疫旅館，27日之後將啟動專案，補足原本的住房需求。

觀旅局表示，春節前夕不僅房況吃緊，房價也高漲，民眾配合政府防疫，被迫入住超出原本預算的防疫旅館，政府應適時予以補助，因此擬補助原定16日之後要入住感染事件旅館的旅客房費，每房每晚最高1千元，預計總經費需要3百萬元。

市長鄭文燦今天上午核定運用災害準備金補助旅客房費。他表示，感染事件應該是落幕了，但防疫旅館要恢復營運，還要請示中央疫情指揮中心，已責成觀旅局、衛生局盡快與中央研擬時間，另事件造成部分旅客被迫移到集中檢疫所隔離，造成不變，市府也將發慰問金補償。