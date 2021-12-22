發票登錄最後1天！竹市消費滿500元 25日抽百萬休旅車

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
買爆新竹活動將於25日抽出壓軸大獎百萬休旅車。記者張裕珍／攝影
買爆新竹活動將於25日抽出壓軸大獎百萬休旅車。記者張裕珍／攝影

新竹市政府為活絡在地商機，連月來推出「買爆新竹」活動，消費500元可上網登錄抽大獎，活動即將在周末進入最高潮。市長林智堅今早在臉書發文，提醒民眾今天是發票登錄截止最後1天，25日周六將在感恩晚會上抽出最大獎百萬休旅車。

林智堅今天早上以「你和這台百萬休旅的距離，只差一張發票！」為題在臉書發文，提到「買爆新竹」滿額發票登錄時間只到今晚11點59分，過了今天，機會不再，大家千萬別錯過。

市府產業發展處指出，參與買爆新竹活動資格為，從10月8日起，在新竹市可開立電子發票店家，單筆消費滿額500元（含）以上即可上活動官網登錄抽獎，「每人不限抽獎次數，消費越多抽越多」。

10、11月陸續完成2波抽獎，發票最後登錄時間到今天晚上，24日第三波抽獎將抽出Gogoro、iPhone13、dyson吸塵器與switch等獎品，最大獎百萬休旅車將於25日感恩晚會上，由林智堅市長在市府前廣場壓軸抽出。

如果第一波抽獎已中獎，是否還能抽第三波的壓軸頭獎汽車？市府產發處也提到，仍有機會，每人不限中獎次數，消費滿額登錄越多，中獎機會越大，未中獎的抽獎機會還可累積至第3波。

電子發票 新竹 林智堅

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