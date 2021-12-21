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盟立集團冬至送暖贈聖誕禮物 完成弱勢童聖誕心願

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
盟立集團與新竹基督教聯合關懷協會，為表達對高風險家庭孩子的關懷，送出聖誕禮物。圖／新竹基督教聯合關懷協會提供
盟立集團與新竹基督教聯合關懷協會，為表達對高風險家庭孩子的關懷，送出聖誕禮物。圖／新竹基督教聯合關懷協會提供

盟立集團與新竹基督教聯合關懷協會，為表達對高風險家庭孩子的愛心，集團員工今年共同響應公益聖誕鞋盒，送給每位孩子每人一盒聖誕禮物及500元禮券，完成他們的聖誕願望，希望未來等這些孩子長大後，也能將幫助別人的心，傳遞下去。

盟立集團總裁孫弘表示，去年集團就與聯合關懷協會合作，實現300多位孩子的願望，今年擴大舉辦，完成了546位孩子的聖誕心願，他表示這些都是公司同仁們自發熱情響應，選禮物、包裝，他說希望科技公司「不是只有賺錢，而是把愛放射出去。」

新竹基督教聯合關懷協會表示，他們主辦單位用心訪查這些孩子的需求，收到的回饋、聖誕願望令人動容，像是因為山區等地的寒冷，和極端氣候的忽冷忽熱，今年對棉被與外套的溫暖需求遠超過往年，還有上進的孩子提出字典、日文教材的學習需要，以及為父母著想，希望為家中添一些油和米的好孩子。

協會理事長苗其傑牧師致詞時表示，教會本著這樣的精神行善，樂意供給人，長期做急難關懷，在風災、疫情等急難發生時都不缺席，也與公益團體建立夥伴關係，盼望做預防性的愛心行動，讓高風險、急難家庭孩子對社會有正向眼光，長大後成為許多人的祝福。

協會執行長黎源悅則說，這次活動的幕後，許多孩子許願時不要什麼奢侈品，而是為了家庭的需要，令人動容，還有孩子失去親愛的家人，沒有安全感，看到禮物的時候尖叫、哭泣，感受到竟然有人這麼愛他，備受鼓勵。

盟立集團與新竹基督教聯合關懷協會，為表達對高風險家庭孩子的關懷，送出聖誕禮物。圖／新竹基督教聯合關懷協會提供
盟立集團與新竹基督教聯合關懷協會，為表達對高風險家庭孩子的關懷，送出聖誕禮物。圖／新竹基督教聯合關懷協會提供

新竹 愛心 疫情

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