發現竹縣之美 竹科人空拍短片獲金獎

新竹縣政府主辦「竹縣逐現．發現竹縣的美」影片徵選比賽，今日於新竹縣政府大廳舉辦頒獎典禮，現場播放前3名得獎作品短片，金獎由竹科人吳亞築獲得，縣長楊文科頒贈2萬5000元獎金。縣府指出，吳亞築以空拍呈現竹縣之美，獲得評審一致好評。

縣長楊文科表示，「竹縣逐現」影片徵選比賽，短短1個月時間，獲得30多件優秀作品投件，攝影者分享其視角與故事，包含自然人文景觀、文化特產、山水風光及鄉鎮特色等題材，藉由攝影鏡頭讓大家發現竹縣的美，感受近年竹縣的蛻變與成長，也歡迎大家走訪新竹縣，探索更多竹縣的美麗。

「竹縣逐現．發現竹縣的美」影片徵選比賽，邀請業界人士廣告導演黃瑞仁、資深攝影師張達志、短片導演沈騏3位評審審查作品。黃瑞仁導演指出，這次獲得許多優秀作品投件，評審之間各有不同的意見，經過最終嚴密討論，主要以最能呈現竹縣之美、有溫度，同時兼具拍攝水準以上為首選。

金獎由吳亞築的「空攝竹縣‧完美逐現」獲得，該影片以空拍角度看遍整個新竹縣地區，加上旁白說明添加美感，將竹縣人文及地方美景盡收眼底，不拖沓的節奏，帶領大家一起感受城市的蛻變與多樣貌，獲得評審一致好評。

在竹科工作的吳亞築表示，平常喜歡走訪新竹縣各角落，從科技廠到人文、自然風景，以「空拍之美」記錄下來，這部片擷取過去所拍攝的精華，期望讓影片引起其他地方的人對新竹縣的興趣。

銀獎則是由李玉娟的「這裡」奪得，以竹東市場為主題，利用聲音凸顯市場人情味，多視角感受攤商的熱情，本次也獲得第2名獎金1萬8000元；銅獎則是羅一軒的「古今‧在地之美」，採擷新竹縣各地畫面，呈現自然景觀與人文風情，獲得1萬元獎金。