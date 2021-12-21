發現竹縣之美 竹科人空拍短片獲金獎
新竹縣政府主辦「竹縣逐現．發現竹縣的美」影片徵選比賽，今日於新竹縣政府大廳舉辦頒獎典禮，現場播放前3名得獎作品短片，金獎由竹科人吳亞築獲得，縣長楊文科頒贈2萬5000元獎金。縣府指出，吳亞築以空拍呈現竹縣之美，獲得評審一致好評。
縣長楊文科表示，「竹縣逐現」影片徵選比賽，短短1個月時間，獲得30多件優秀作品投件，攝影者分享其視角與故事，包含自然人文景觀、文化特產、山水風光及鄉鎮特色等題材，藉由攝影鏡頭讓大家發現竹縣的美，感受近年竹縣的蛻變與成長，也歡迎大家走訪新竹縣，探索更多竹縣的美麗。
「竹縣逐現．發現竹縣的美」影片徵選比賽，邀請業界人士廣告導演黃瑞仁、資深攝影師張達志、短片導演沈騏3位評審審查作品。黃瑞仁導演指出，這次獲得許多優秀作品投件，評審之間各有不同的意見，經過最終嚴密討論，主要以最能呈現竹縣之美、有溫度，同時兼具拍攝水準以上為首選。
金獎由吳亞築的「空攝竹縣‧完美逐現」獲得，該影片以空拍角度看遍整個新竹縣地區，加上旁白說明添加美感，將竹縣人文及地方美景盡收眼底，不拖沓的節奏，帶領大家一起感受城市的蛻變與多樣貌，獲得評審一致好評。
在竹科工作的吳亞築表示，平常喜歡走訪新竹縣各角落，從科技廠到人文、自然風景，以「空拍之美」記錄下來，這部片擷取過去所拍攝的精華，期望讓影片引起其他地方的人對新竹縣的興趣。
銀獎則是由李玉娟的「這裡」奪得，以竹東市場為主題，利用聲音凸顯市場人情味，多視角感受攤商的熱情，本次也獲得第2名獎金1萬8000元；銅獎則是羅一軒的「古今‧在地之美」，採擷新竹縣各地畫面，呈現自然景觀與人文風情，獲得1萬元獎金。
佳作則有三名，分別是張家芸「大山背下話清狂～一個屬於我和我所愛的橫山鄉采風」；林庭慧「懷舊內灣」；徐家茹「2021竹縣逐現–發現寶山之美」，各頒發佳作5000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言