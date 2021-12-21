2歲專班搶破頭 桃市預計明年再增30班

過去幼兒園著重在3至5歲幼童，設2歲專班的幼兒園少，隨著少子化嚴重、雙薪族增加，近年政府力推2歲以下的托嬰中心，加上準公共化幼兒園增加，也使2歲專班需求大增。桃園的公立及非營利幼兒園目前共有36班的2歲專班，明年預計再增設30班，共1018個名額。市府教育局表示，有些幼兒園並未招滿3歲以上的園生，將依需求鼓勵設置2歲專班。

近年托嬰需求成長，2歲的小朋友要送幼兒園通常都要以私幼為主，一名家長表示，現在0至2歲有托嬰中心、3至6歲有幼兒園，2至3歲等於是空窗期，但因家中無人可照顧，僅剩下托嬰中心和社區保母2個管道，不僅負擔增加還面臨供不應求的問題。

議員陳雅倫說，公立幼兒園為9月開學，2歲以上未滿3歲的幼童無法到托嬰中心，就會出現空窗期，逼得家長只能放棄工作照顧小孩，建議各行政區都要增設2歲專班，平衡城鄉差距，幫助雙薪家庭的孩童順利銜接公幼。

議員周玉琴表示，目前楊梅國中已有一條龍式服務，也就是從0到2歲、2歲專班和2歲以上的托育都有開班，但這樣的學校畢竟還是少數，各校可以使用的教室早就所剩無幾，如果2歲專班要社區化，只能冀望未來蓋好的社宅盡量保留空間增設公幼。

教育局幼教科長余黛佳表示，由於幼兒入園需求年齡下降，市府已逐年增加公共化2歲專班，今年度包括公立及非營利幼兒園共有36班538人，預計明年度在桃園、中壢、平鎮、大園、蘆竹、楊梅、龜山、龍潭、觀音及新屋區再增設30班480人，112學年度至113學年度則規畫再增54班864個名額。