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紓解竹北東西車流 莊敬一路涵洞拓寬納入國1楊頭規畫

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣竹北市莊敬一路機車涵洞將配合國道1號楊頭段施工計畫一併拓寬。記者巫靜婷／攝影
新竹縣竹北市莊敬一路機車涵洞將配合國道1號楊頭段施工計畫一併拓寬。記者巫靜婷／攝影

新竹縣政府因應AI智慧園區廠商進駐、竹北遠東百貨公司營運及體育場館賽事等衍生的大量車流，向中央爭取「竹北莊敬一路機車涵洞拓寬計畫」，藉由涵洞拓寬和車行調整，紓解竹北市國道1號東西兩側的往來車流，今天宣布正式獲交通部高速公路局納入「國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫」一併規畫。

新竹縣長楊文科表示，縣內近年產業經濟蓬勃發展，人口急速增加，竹北地區發展快速，AI智慧園區廠商已動工，很快就會有大量員工進駐，加上即將開幕的遠東百貨公司、舉辦職業賽事的體育場館，預計周邊交通量會大增，縣府爭取「竹北莊敬一路機車涵洞拓寬計畫」已納入高速公路局國1楊頭段拓寬計畫內一併規畫，未來完工後可望紓解竹北地區國道1號東西兩側往來車流。

交通旅遊處指出，竹北市銜接國道1號東西兩側的主要交通要道為中山路、光明六路、福興東路和興隆路等，其中光明六路交會交流道，與南、北匝道又是號誌化路口，和縣政二路路口距離太近，讓光明六路塞車嚴重，中山路和福興東路同樣尖峰時段車流很大，導致竹北市東西車流雍塞。

交旅處說明，竹北莊敬一路機車涵洞拓寬計畫，設計將莊敬一路連接國道1號東西側的機車涵洞，拓寬為汽機車混合雙車道，搭配原有的南側汽機車涵洞，兩者改為單行配對，紓解竹北市國道1號東西兩側的車流，同時簡化車流、提升安全。

另外，兩處涵洞東側的勝利七街和勝利八街，現行各為雙向道，加上沿路有許多大樓車道出入口，與莊敬北路交會路口號誌多時相等原因，造成路段易雍塞，縣府也研議未來「竹北莊敬一路機車涵洞拓寬計畫」完成後，將規畫把勝利七街和勝利八街改為單行道配對，提升車流紓解效率。

新竹縣竹北市莊敬一路未來將拓寬的機車涵洞，東側出口通往AI智慧園區旁。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市莊敬一路未來將拓寬的機車涵洞，東側出口通往AI智慧園區旁。圖／新竹縣政府提供

國道 新竹

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