新竹縣擬課徵囤房稅可進帳9680萬元稅收 1.3萬戶受影響

新竹縣政府響應居住正義，縣長楊文科今於縣務會報宣布非自住用房屋徵收稅率採差別稅率政策，5戶以下非自住用房屋徵收稅率從1.6％調漲為2.4％，6戶以上非自住用房屋徵收稅率則從1.6％調漲為3.6％。稅務局指出，此政策明年通過議會審議後，預計2023年開徵，約有1.3萬戶受影響，為縣府進帳9680萬元稅收。

新竹縣房地產價格飆漲，一般民眾難以負擔，年輕人也無法成家，新竹縣政府為促使房價合理，將對持有新竹縣非自住用房屋者，按持有戶數多寡訂定差別稅率，期待能釋出更多房屋，解決民眾住的問題，縣長楊文科表示，響應政府政策，必須壓抑房屋漲價，讓大家住得起、買得起、安居樂業是目的。

縣府稅務局指出，目前新竹縣自住用房屋徵收稅率為1.2％，以自然人本人、配偶及未成年親屬全國合計3戶為限，非自住用房屋徵收稅率則為1.6％。為支持居住正義，新竹縣訂定非自住用房屋差別稅率，5戶以下每戶採2.4％、6戶以上每戶採3.6％稅率課徵。

稅務局指出，此項政策影響較大是對象是個人及法人持有多戶房屋者，據縣內目前有1個人就擁有45戶房屋，也有法人擁有150戶房屋待售，統計目前符合課徵差別稅率的房屋戶數約占全縣4.44％，至於3戶以內自用房屋及其他營業用等房屋，占全縣95.56％不受影響。

稅務局表示，新竹縣訂定非自住用房屋差別稅率之議案，預計明年5月送新竹縣議會審議，若順利通過，將在同年7月上路，2023年開徵房屋稅就以新訂定的差別稅率開徵，預估影響戶數約1.3萬戶，可望為縣府增加9680萬餘元的稅收。

縣府表示，避免對持有多戶房屋，但非以囤房為目的造成傷害或轉嫁租屋者，針對公有房屋供住家使用，經勞工主管機關核發證明文件之勞工宿舍、公立學校之學生宿舍BOT案、公同共有房屋、營利事業所有地上房屋無償供員工停車使用、起造人持有待銷售住家用房屋於一定期間內未出售者、出租供符合租賃住宅市場發展及管理條例第17條第1項規定之租賃住宅於租賃期間之房屋等，將排除適用此政策，將來會參考其他縣市另訂其徵收率。